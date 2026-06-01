輝達海外總部落腳台北 蔣萬安：台北101晚間點燈慶祝

台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今（1）天上午出席「NVIDIA GTC Taipei 2026 黃仁勳主題演講」，下午至議會接受市政總質詢前受訪分享心得感想，並說台北市目前規劃希望持續建構AI Driven Smart City，台北101晚間也會點燈慶祝並歡迎輝達海外總部落腳台北。

蔣萬安表示，很榮幸受邀參加GTC大會，確實現場感受到黃仁勳在介紹很多AI未來發展非常具有前瞻性，不管是介紹到Vera Rubin，以及其與Microsoft具體合作項目，黃也提到未來對於Physical A、機器人的發展，都能提出許多見解。

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蔣萬安指出，未來不管是AI應用在各領域，以及融入在日常生活中，台北市目前規劃希望持續建構AI Driven Smart City，市府也會繼續努力。

另，台北101今晚將點燈。蔣萬安說，主要是因應今天GTC大會在台北舉辦，同時也歡迎輝達海外總部正式落腳台北，所以晚上會在台北101點燈慶祝。

對於文湖線問題，蔣萬安表示，北捷將與輝達合作優化文湖線；下午他到市議會時受訪被問到是否2036年才會優化完畢？蔣回應，希望在規劃前，能夠導入AI進行非常精確的模擬分析。

蔣萬安表示，文湖線是台北市的第一條捷運路線，設備與其他路線比較相對老舊，市府也啟動包括號誌與車輛全面更新、升級，2036年會達到40年的使用年限。

蔣萬安指出，不只提出全面優化和升級，也希望在規劃前，能夠導入AI進行非常精確的模擬分析。

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