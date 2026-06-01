聯發科攜手輝達推出RTX Spark！正式進入Windows PC市場

聯發科攜手NVIDIA推出RTX Spark，正式進入Windows PC市場。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕 IC設計龍頭聯發科（2454）今日宣布攜手輝達（NVIDIA）全新發表的RTX Spark。聯發科表示，此款新世代處理器，將驅動專為個人助理量身打造的Windows 11 PC，賦予輕薄筆記型電腦與超高效能小型桌機建構未來、釋放創作潛能、執行最新遊戲的能力，此次合作結合聯發科在高效能CPU、先進通訊、功耗效率的核心技術能力，以及NVIDIA全堆疊AI平台與全套NVIDIA RTX技術，成功讓輕薄、高能效的裝置具備先進Agentic AI運算能力、內容創作與遊戲效能。第一波搭載RTX Spark的筆電今年秋季上市。

聯發科資深副總經理暨數據中心暨運算事業群總經理Vince Hu表示，聯發科與NVIDIA透過RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端AI超級運算能力。RTX Spark的推出，凸顯雙方多年致力為市場帶來前瞻性技術的共同努力。

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聯發科與NVIDIA已在數個市場密切合作，包括車用領域的天璣汽車C-X1座艙平台、基於NVLink Fusion技術的資料中心AI基礎設施，以及GB10系統單晶片（SoC）。此次RTX Spark的推出，更進一步拓展兩間公司的合作領域。

對廣大的PC產業來說，RTX Spark重新定義現代運算用的PC標準，打造輕薄筆電與小型主機，為未來十年的新世代創作者、開發者及遊戲玩家，帶來卓越不妥協的體驗，尤其在維持絕佳散熱、輕薄好攜帶且能效優異的裝置上，依然享有電影等級的遊戲畫質與裝置端的即時AI代理能力。

聯發科一直以來主導入門款消費晶片市場，擁有包含旗艦AI處理器在內的完整平台產品陣容。透過此次合作，聯發科以技術供應商身分，正式進入Windows PC市場；此不僅展現其先進的創新實力，更致力為全世界使用者的生活帶來正面的影響。

Creative Strategies 執行長暨首席分析師Ben Bajarin指出，聯發科與NVIDIA的合作，為高階Windows 11 PC消費者提供更多選擇。透過結合聯發科在極致能效上的優勢與NVIDIA的繪圖架構，能為開發者、創作者和注重生產力的使用者，在輕薄裝置上，享有更強大的裝置端AI體驗。對聯發科來說，這是跨出Chromebook領域、向高毛利與高品牌價值的市場邁進的策略之一。

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