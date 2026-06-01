褒忠產業園區進入二階環評 龔明鑫：環團疑慮持續溝通解決

褒忠產業園區進入二階環評，針對民眾、環團疑慮，龔明鑫強調，會持續與地方溝通，針對相關疑問逐一解決。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕經濟部產業園區管理局規劃將雲林褒忠台糖馬光農場，規劃開發廣達約270公頃的褒忠產業園區，目前進入二階環評作業。今（1日）龔明鑫等人到當地視察。會中地方環團提出空氣、水源污染、地層下陷等疑問。龔明鑫回應，會持續與地方溝通，針對相關疑問逐一解決。

產業園區管理局因應美中貿易大戰、台商回台投資，因此將褒忠台糖馬光農場規劃為產業園區，預計引進食品、飼品製造業、倉儲、產業機械設備維修及安裝等低污染產業，目前進入第二階段環評作業，預計明年第二季環境部審查通過。

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龔明鑫在立委張嘉郡、洪毓祥、經濟部產業園區管理局長楊志清、縣府秘書長曾元煌等人陪同前往考察，環團「雲林縣淨零家園行動協會」代表王綾君在現場向出席者逐一遞上「褒忠產業園區潮厝村、王厝寮居民關注議題書」。

地方環團提出空氣、水源污染、地層下陷等疑問。（記者李文德攝）

王綾君表示，該產業園區預計將引入SRF（固體再生燃料）相關處理設備，擔憂是否會造成環境污染令人持有疑慮，而園區內的排放水是否會影響到下游農田灌溉、排水系統與水質安全，此外該地為地層下陷農地，由其東側最為嚴重，如果因開發而需要以工程墊高場地，萬一大雨來襲，雨水恐將流入崙背、馬光等地區，盼各界需要就提出的相關疑問提出解決之道。

楊志清表示，關於SRF問題，此園區僅針對廠商生產後做出相關整理，不會設置處理爐，此外園區開發面積大，因自願進入二階環評作業，採一次報編分期開發原則，第一期開發達8成以上，才會進入第二期，期間也會匯集各方意見。

龔明鑫表示，目前預計明年中旬環評階段才有望通過，因此這段期間會與地方保持密切聯繫，就各界關心之水、環境、就業等疑慮逐一解決，該防治污染的部分一定會做到。

張嘉郡表示，相信部長回去之後，會責成相關單位就民眾提出疑慮進行討論，達到產業、環境兼顧的效益；洪毓祥指出，此次考察請與會機關就委員及與會人員提出問題紀錄，並於一周內函送至考察委員辦公室。

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