黃金不妙！德銀揭密：金價正迎來「全新天敵」

黃金不妙！德銀揭密金價正迎來「全新天敵」。（路透，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去被奉為避險與抗通膨的黃金，最近似乎失靈了！近期布蘭特與西德州原油價格跌破每桶100美元，依傳統邏輯，油價下跌本應對黃金釋放利多，但金價不僅沒反彈，反而延續5月中旬以來從每盎司4700美元高點下滑的頹勢，市場更在短短10天內爆出160萬盎司的驚人淨賣出，德銀分析指出，黃金的新問題，在於更頑固的通膨與堅持控制通膨的貨幣政策同時出現，而「實質利率上升」正式這次金價神話破滅的幕後黑手。

週一亞洲盤交易，黃金現貨盤中一度回測4500.4美元，陷入4500美元保衛戰，截至台北時間15點40分，報4503.73美元，跌約36美元。

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外媒報導，過去10天，布蘭特原油前月合約跌破100美元，但黃金並未跟隨油價下跌而反彈，反而延續了從5月中旬約4700美元的下跌趨勢。同時，ETF和期貨市場合計出現約160萬盎司的淨賣出，其中ETF流出約40萬盎司，期貨淨賣出約120萬盎司。

究竟黃金出了什麼問題？德銀分析師 Michael Hsueh一針見血地指出：「黃金正面臨1個有別於以往的新麻煩—更頑固的多元通膨，與全球堅持控制通膨的貨幣政策同時引爆」。

德銀分析，這次金價神話破滅的幕後黑手正是「實質利率上升」。數據顯示，市場目前高度關注「能源價格長期偏高」的風險，10年期實質殖利率大幅重新定價48個基點，直接壓低了黃金的金融公允價值。這場債市拋售潮已演變成全球現象，甚至驚動了G7財長會議。

報導指出，從需求端來看，黃金正陷入「兩極化」窘境，第１季全球央行購金表現超乎預期，金條與金幣需求年增38%；然而，對利率最敏感的ETF 投資需求卻出現「斷崖式崩跌」，較去年同期暴跌78%。第1季 ETF需求僅62噸，對比德銀全年預估的450噸目標，接下來3個季度必須大幅提速才有望達標。

此外，供給端的「廢金回收」也成為潛在利空。隨著精煉產能瓶頸緩解，加上部分國家貨幣貶值引發「被迫拋售潮」，下半年廢金供給可能大增，進一步壓制金價。

隨著美伊戰爭接近尾聲，戰後遺留的通膨陰霾仍揮之不去。市場目前將所有目光鎖定在即將於 6 月17日至18日首次主持FOMC會議的新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）身上。

如果他能在6月會議上成功扭轉5 中旬的鷹派基調，釋放溫和訊號，將有望重新點燃 ETF 的黃金投資熱潮。然而，目前市場定價顯示 12月前聯準會升息機率仍高達58%，多位決策官員也持續放鷹。這場「鷹鴿大戰」的最終結果，將決定黃金能否在下半年上演絕地大反撲。

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