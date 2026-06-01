黃仁勳一登場台股狂飆！胡采蘋笑：輝達要買劍湖山當辦公室？

NVIDIA（輝達）GTC Taipei今日登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，帶動台股走揚。（記者田裕華攝）

〔即時新聞／綜合報導〕NVIDIA（輝達）GTC Taipei今日登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，一開場就秀出台灣供應鏈夥伴背板，盛讚台灣AI供應鏈生態系是全球最棒的供應鏈生態系。財經網紅胡采蘋驚嘆，黃仁勳什麼都還沒說台股就狂漲，就連「劍湖山」也連續漲停板，同事甚至笑稱「是不是輝達要買來當辦公室，雲霄飛車就當作員工福利。」

胡采蘋今天在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，黃仁勳什麼都還沒講，台股已經漲1000點，台積電剛剛上2400元，加權指數已經突破45000點，「還好當年在全世界唱衰台灣的時候，台北電腦展也沒有停辦啊。」

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胡采蘋接著說，劍湖山（5701）連續漲停板，同事都在說「是不是輝達要買下來當辦公室，以後雲霄飛車就作為員工和廠商福利」。不少網友幽默回應，「那個雲霄飛車不應該是懲罰遊戲嗎？」、「上下班前各來一圈雲霄飛車!」、「可能把G5替代咖啡機？」

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