華爾街驚人預言來了！標普與黃金將迎來「雙萬點行情」時間點曝光

傳奇分析師預測，到本世紀末前，投資人可能迎來標普500指數與黃金兩個「雙萬點」時代。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街備受推崇的資深總體經濟學家與投資策略分析師Ed Yardeni再度拋出震撼預測，到本世紀末前，投資人可能迎來「雙萬點」時代，也就是標普500指數與黃金價格雙雙站上1萬點大關。上週五標普500指數收盤7580點，黃金現貨則收每盎司4556.84美元。

《Marketwatch》報導，Ed Yardeni在最新報告中表示，他看多黃金的核心邏輯，其實建立在對美股持續上漲的信心之上。他預估，標普500指數有望在2030年前升至1萬點，而隨著股市持續上漲，投資人將逐步重新配置資產，部分資金將流向黃金等替代性資產，進一步推升金價。

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他指出，雖然黃金與標普500指數在景氣循環中經常呈現反向關係，但若從長期角度觀察，兩者其實經常同步上升。換言之，當企業獲利、資產價格與全球財富規模持續擴張時，不論是股票還是黃金，都有機會受惠於同一股資金增長趨勢。因此，如果標普500最終達到1萬點，黃金同步站上每盎司1萬美元並非不可能。

除了長線展望外，他對黃金未來1-2年的走勢也相當樂觀。他認為，黃金近期表現受到伊朗衝突影響而顯得疲弱，但一旦相關局勢正式落幕，金價有望重新展開升勢。

他預估，到2026年底黃金價格可望升至每盎司5500美元，較目前約4553美元水準再上漲近1000美元。

值得注意的是，近期美股與黃金的表現出現明顯落差。標普500指數自3月底低點反彈以來，持續創下歷史新高，市場幾乎忽略中東地緣政治風險。然而，黃金卻遲遲無法突破今年1月底創下的5318美元高點。即便如此，黃金今年以來仍上漲約5%，只是與2025年超過70%的驚人漲幅相比，漲勢明顯放緩。

Ed Yardeni認為，近期黃金走勢相對疲弱，部分原因來自美元轉強。由於美元與黃金通常呈現反向關係，美元升值自然對金價形成壓力；此外，部分新興市場央行為了穩定本國貨幣匯率，也被迫出售部分黃金儲備，以因應油價上漲帶來的外匯壓力。

他同時預期，美國聯準會（Fed）今年夏季可能展現較鷹派立場，進一步降低市場對降息的期待，這可能暫時壓抑黃金漲勢。不過，隨著伊朗衝突逐步落幕，地緣政治因素對市場的干擾減弱，黃金長期多頭趨勢仍有望重新獲得動能。

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