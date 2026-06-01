存不到錢並非收入低！前銀行員揭7大燒錢習慣 「第1名」幾乎人人中招

一位前銀行家揭秘，7個存不了錢的「壞習慣」。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人明明收入不差，月底帳戶卻總是見底，又或者喊著要存錢，存款數字卻始終沒有明顯成長。日媒指出，真正讓人存款停滯不前的原因，往往不是收入，而是每天重複出現卻未被察覺的消費習慣，看似不起眼的消費習慣日積月累，最終成為資產累積路上的最大障礙。

日本前銀行家整理出「7大存不了錢的NG習慣」，第一名就是「看不見的支出」，也就是少額數位支付，例如Netflix、Disney+、Spotify 等訂閱制服務，以及各種手機遊戲小額加值，或者超商隨手刷手機買咖啡、零食各種自動扣款會員費。

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專家表示，在行動支付與信用卡普及的時代，許多人早已失去花錢的真實感。每月自動扣款的影音平台、音樂服務、健身會員，以及便利商店隨手刷手機買咖啡或零食，看似金額不大，但長期累積下來往往遠超過預期。專家建議，與其一開始就鉅細靡遺記帳，不如先盤點每個月固定自動扣款的支出，往往就能找出許多被忽略的財務漏洞。

第二個常見問題，是把所有資金都放在同一個帳戶。許多人習慣把生活費、存款與緊急預備金全部混在一起管理，每次看到帳戶裡還有一筆可觀餘額，就誤以為自己仍有充裕資金可運用，結果不知不覺動用了原本應該保留的儲蓄。

理財專家建議，最好將資金區分為「日常支出」、「儲蓄」與「投資」3個不同用途，避免混淆。

第三種容易導致存不到錢的情況，是只設定金額目標，卻沒有明確目的。許多人告訴自己要存100萬-200萬日圓（約新台幣近20-40萬元），但卻不知道這筆錢未來要做什麼，反而在遇到壓力或誘惑時就容易動用資金。專家認為，比起單純設定金額，更有效的方法是明確規劃用途，例如三年後買車、十年後子女教育基金或退休準備金，讓儲蓄有實際意義。

第四個陷阱則是總想靠一次翻身。近年來社群媒體上充斥著「靠手機輕鬆賺錢」、「快速致富」等內容，不少人因此忽略穩健累積財富的重要性。專家指出，真正有效的財富累積方式，往往是透過時間複利、持續投資與職涯成長，而非期待一次投機成功改變人生。

第五種NG習慣，是消費決策總被流行牽著走。許多人常被「限時優惠」、「網紅推薦」、「社群爆紅」等行銷話術吸引而衝動下單，久而久之家中就堆滿了不需要的商品，但與此同時荷包也逐漸縮水。專家表示，有一個簡單問題，通常能避免許多後悔消費，建議在結帳前，不妨先問自己：「一年後我還會覺得這筆錢花得值得嗎」?

第六個問題則是過度相信自己的意志力。不少人每個月都告訴自己下個月一定要開始存錢，但實際上卻總是失敗。理財專家表示，會存錢的人通常不是靠自制力，而是靠制度。他們在薪水入帳後便立即自動轉入儲蓄或投資帳戶，讓自己根本沒有機會把錢花掉。

專家指出，透過定期定額投資或自動轉帳儲蓄等方式建立機制，往往比單靠決心更有效。

最後，也是最容易被忽略的一點，就是捨不得投資自己。有些人為了省下幾千元，捨不得買書、上課、考證照或改善健康環境，但這些支出其實是提升未來收入能力的重要投資。專家指出，所有資產中報酬率最高的往往不是股票或基金，而是自己的能力與健康。當一個人的專業能力持續提升，未來收入成長空間通常遠高於任何金融商品。

日媒建議，若能從不必要的訂閱服務、通訊方案或重複支出中，每月省下數千元，再透過自動轉帳投入儲蓄或投資帳戶，長期累積下來將對資產成長帶來顯著差異。

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