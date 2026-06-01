賴總統：「韌性」是國家生存重要能力 AI新十大建設打造智慧台灣

賴清德總統今接見「社團法人中國工程師學會115年度各工程獎項得獎人」。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「社團法人中國工程師學會115年度各工程獎項得獎人」時指出，面對氣候變遷、數位轉型及地緣政治變化等挑戰，「韌性」成為國家生存發展非常重要的能力，政府正積極推動數位與淨零雙軸轉型、「兆元投資國家發展方案」及「AI新十大建設」，期盼與工程界持續攜手合作，共同打造更具韌性、智慧及永續的台灣。

賴清德總統今接見「社團法人中國工程師學會115年度各工程獎項得獎人」。（總統府提供）

賴清德表示，6月6日是工程師節，恭喜各得獎者及得獎單位獲得「中國工程師學會」獎項的肯定。台灣大學教授呂良正致力於精進國際工程師認證制度，協助台灣工程專業與國際接軌，提升國家競爭力，為國貢獻良多。清華大學講座教授陳信文則深耕「材料相圖測定與其應用」研究，兩度獲得國科會傑出研究獎，並為國家培育人才貢獻心力。成功大學講座教授蘇芳慶在生物醫學工程領域成果豐碩，並曾擔任國際知名SCI期刊共同總編輯，對台灣及全球生醫工程領域有深遠影響。

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賴清德強調，三位新任會士與現場所有產學合作績優單位以及得獎人，都是支撐台灣工程發展的重要力量，讓台灣在快速變動的國際情勢中能夠繼續穩健前行。

賴清德說，即將舉辦的中國工程師學會聯合年會，今年主題是「戰勝試煉 成就韌性」，正呼應當前各國的發展方向。無論是面對氣候變遷、數位轉型或是地緣政治變化的挑戰，「韌性」成為國家生存發展非常重要的能力。他上任兩年多來，政府積極推進數位與淨零雙軸轉型，啟動「兆元投資國家發展方案」，也持續推動「AI新十大建設」，希望把握新一波科技發展的契機，打造更有韌性、智慧及永續的台灣。

賴清德接著說，為了達到這個目標，工程界將持續扮演關鍵角色。在座貴賓都是台灣非常重要的優秀人才，未來在能源轉型、交通建設、城市治理以及產業升級等各面向，都需要工程界的專業與創新能力。期盼工程界和政府攜手合作，共同落實各項政策，讓國家不斷進步發展。最後再次恭賀各得獎者及得獎單位，也預祝聯合年會圓滿成功。

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