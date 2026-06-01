4月製造業景氣續亮持平綠燈 塑橡膠亮揚升黃紅燈

台經院今公布4月製造業景氣燈號續亮代表持平的綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布4月製造業景氣燈號續亮代表持平的綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐，4月整體製造業景氣信號值13.66分，月減0.97分，主因客戶提前在3月備貨，導致4月基期反差明顯。其中，塑橡膠製品受到國際油價攀升影響，產品價格同步調漲，加上客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，景氣燈號由綠燈轉為揚升的黃紅燈。

台經院指出，全球主要經濟體4月製造業採購經理人指數（PMI）雖仍維持擴張區間，但受中東地緣政治風險升溫影響，能源價格波動加劇並干擾供應鏈運作，各國投入與產出價格普遍上揚，顯示全球製造業面臨成本攀升壓力。

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國內方面，台經院指出，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求熱絡，帶動進出口、外銷訂單年增率續呈雙位數成長，但3月客戶提前備貨致3月金額創新高、4月份部分產品增幅收斂，導致需求與原物料投入等指標皆較上月略為降溫。此外，台股受到政府放寬股票型基金單一持股上限而呈價量齊揚，但台經院廠商調查顯示，部分廠商為避免中東戰事造成供應中斷，提前在3月備貨，導致4月基期反差明顯，廠商對當月景氣看法較上月轉趨保守，進而影響經營環境面指標表現。

就細部產業來看，塑橡膠製品方面，受到國際油價攀升影響，產品價格同步調漲，加上客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，帶動出口年增率持續擴大，推升售價面及需求面指標表現，4月塑橡膠製品產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。

電子零組件業方面，受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆維持雙位數成長，但部分終端客戶調整庫存，年增幅較上月明顯收斂，4月景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

綜合而言，台經院表示，4月出口物價年增率創下史上新高，推升售價面指標表現，但進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率表現不如3月，使得製造業景氣信號值較上月略為下滑，但整體燈號仍維持於代表景氣持平的綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐。其中，AI、高效能運算與雲端服務需求持續帶動電子機械相關產業表現，仍為支撐我國製造業景氣的重要動能；惟部分傳統產業仍受能源價格波動、終端需求復甦不均及國際市場競爭壓力影響，景氣表現相對偏弱。

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