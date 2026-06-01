LINE TV母公司人事異動 原營運長黃國瑜升任總經理

巧克科技新媒體原營運長黃國瑜接任總經理，全面負責 LINE TV 平台策略與營運管理。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕負責營運LINE TV品牌的巧克科技新媒體今（1）日宣布高階人事調整，原營運長黃國瑜（Vince Huang）正式升任總經理，全面負責公司營運管理及成長策略；原董事長兼執行長陳立人則卸下執行長職務，專任董事長，未來將聚焦公司長期發展方向與策略布局。

黃國瑜具備深厚的技術背景與平台經營經驗，擁有中央大學資訊工程博士學位及台灣大學EMBA商學組碩士學位，曾任KKCulture集團產品長暨KKTV董事總經理。任職期間帶領團隊建立日系內容平台定位，並推出雙字幕、字幕段落選取及單句播放等創新功能，強化用戶觀影與語言學習體驗，在產品創新、技術研發及營運管理方面均累積豐富經驗。

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LINE TV與KKTV於2025年11月宣布展開戰略整合，並同步推動技術、內容及營運資源整合，由原KKTV總經理黃國瑜出任巧克科技營運長，負責用戶成長、內容策略及產品優化等工作。公司指出，在數據分析與平台功能升級帶動下，第一階段整合目標已順利完成，雙品牌綜效逐步顯現。

巧克科技新媒體董事長陳立人表示，自雙平台整合以來，團隊已逐步完成技術、內容與營運資源整合，並建立更有效率的協作模式。黃國瑜在團隊領導、服務營運及產品技術等面向展現卓越能力，因此獲得董事會一致支持出任總經理。

陳立人進一步指出，未來將專注於董事長職務，持續推動公司長期發展策略，並深化與LINE各項服務的合作。隨著管理團隊調整到位，巧克科技也將持續強化影音內容布局、平台技術創新及用戶體驗優化，進一步擴大LINE TV與KKTV雙品牌的市場競爭力。

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