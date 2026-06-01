自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

黃仁勳攜手聯發科打造神祕晶片曝光！RTX Spark晶片重塑PC市場

2026/06/01 13:08

黃仁勳與聯發科設計最新晶片再次進軍PC市場。（記者田裕華攝）黃仁勳與聯發科設計最新晶片再次進軍PC市場。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC Taipei大會正式秀出與聯發科（2454）合作的RTX Spark晶片，採用台積電（2330）為輝達重返PC市場的重磅產品，黃仁勳表示，現在輝達與微軟合作將重新打造PC，把AI導入PC，重新定義AI時代的PC，這是個人運算的革命，輝達將一口氣橫跨桌機、PC、筆記型電腦全產品線。

黃仁勳表示，微軟40年前的作業系統，開啟個人電腦時代，帶動台灣電子產業的發展，他也是從這裡開啟和台灣的合作關係，此次輝達與微軟再次合作，用了三年的時間，將用這款最神奇RTX Spark晶片，重塑個人PC市場。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，秀出台灣供應鏈夥伴。（記者田裕華攝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，秀出台灣供應鏈夥伴。（記者田裕華攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講。（記者田裕華攝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講。（記者田裕華攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財