黃仁勳攜手聯發科打造神祕晶片曝光！RTX Spark晶片重塑PC市場

黃仁勳與聯發科設計最新晶片再次進軍PC市場。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC Taipei大會正式秀出與聯發科（2454）合作的RTX Spark晶片，採用台積電（2330）為輝達重返PC市場的重磅產品，黃仁勳表示，現在輝達與微軟合作將重新打造PC，把AI導入PC，重新定義AI時代的PC，這是個人運算的革命，輝達將一口氣橫跨桌機、PC、筆記型電腦全產品線。

黃仁勳表示，微軟40年前的作業系統，開啟個人電腦時代，帶動台灣電子產業的發展，他也是從這裡開啟和台灣的合作關係，此次輝達與微軟再次合作，用了三年的時間，將用這款最神奇RTX Spark晶片，重塑個人PC市場。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，秀出台灣供應鏈夥伴。（記者田裕華攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講。（記者田裕華攝）

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