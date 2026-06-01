成本壓力推高退休門檻 澳洲人認為需要有逾100萬澳元才能安心

根據最新調查顯示，澳洲人普遍認為要達到「舒適退休」，需要超過100萬澳元（約新台幣2251.95萬元）。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新調查顯示，澳洲人普遍認為要達到「舒適退休」，需要超過100萬澳元（約新台幣2251.95萬元）。該數字在1年內增加了約18.3萬澳元（約新台幣412.11萬元），反映出通膨與生活成本上升正加深澳洲民眾對退休資金不足的憂慮。

《彭博》報導，這項調查由澳洲大型退休金與財富管理機構Colonial First State（CFS）進行。調查也發現，受訪者理想退休年齡為62歲，但多數人預期實際退休時間會延後至66歲。

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CFS退休與成長業務執行董事鮑爾（Marissa Powe）表示，生活成本持續上升與通膨壓力，是影響民眾退休規劃的重要因素，同時家庭扶養等責任也增加財務壓力。她指出，越來越多人開始主動關注自己的退休金帳戶，並評估資金能否支撐未來生活。

儘管澳洲擁有規模達4.5兆澳元（約新台幣101.34兆元）、全球領先的退休金制度，但CFS調查顯示，澳洲民眾對退休後財務安全的焦慮仍在升高。未來10年預計將有約250萬澳洲人步入退休階段，使退休金體系面臨更高的提領與規劃壓力。

另外，調查也發現，女性更容易經歷與退休相關的壓力，約62%的女性擔心退休後資金不足，相較之下男性為48%。鮑爾分析，這與女性平均收入較低及職涯中斷較為常見有關。

由於性別薪資差距、育兒離職以及較高比例的非全職工作，女性通常在退休時累積的退休金較少。數據顯示，60至64歲男性的中位退休金餘額約為22萬澳元（約新台幣495.43萬），而同齡女性約為16.3萬澳元（約新台幣367.07萬元）。

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