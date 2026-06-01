縣府拚中科虎尾園區二期開發案！若農業部同意變更農地 龔明鑫：會協助招商

農業部次長胡忠一（前右2）指出，目前農地變更書審核，各單位需說明清楚相關疑慮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府針對中科虎尾園區，規劃佔地29.75公頃的二期擴建案，由於用地為台糖農用地，需農業部同意農地變更書。經濟部長龔明鑫與立法院經濟委員會到雲林考察，地方盼可以儘速得到農變同意書。龔明鑫表示，後續農業部若同意變更，將會全力協助開發及招商。

今天考察會龔明鑫、農業部次長胡忠一、立委張嘉郡、洪毓祥、蔡春綢、經濟部產業園區管理局長楊志清、縣府秘書長曾元煌、建設處副處長鄭峯明等人出席。

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雲林縣府建設處指出，中科虎尾園區二期擴建案，將擇定墾地里福德宮對面29.75公頃的台糖用地，其中產業用地約18公頃，規劃引進半導體相關產業，可滿足一座大型封裝廠區用地，目前已通過縣環評大會、可行性研究報告，僅剩需送至內政部區委會審查非都市土地開發許可作業。

建設處表示，由於該開發案為在台糖農地，需要徵詢農業部審查並核發農地變更同意書，才能通過後續的開發許可作業，從前年3月首次送函後經多次修正，目前尚未通過核定，希望中央可以加速審查。

胡忠一指出，規劃案用地西側緊鄰馬光有機農業栽培園區，農業生產環境完整，希望各單位必須說明，為何需變更優良農地，有什麼重大公共利益。再者此地灌溉渠道完整，如要開發會涉及渠道變更，對於園區的污水排放，是否能做總量管制且監測，開發用地比鄰墾地里住家，因此更需注意居民安全，才能讓農業部放心核發同意書。

龔明鑫表示，經濟部將協助儘速推動程序，目前水、電部分已準備好，而台糖也原則上同意，若後續農業部、內政部相關作業同意後，經濟部也會協助招商相關作業，並提供當地民眾更多就業機會。

張嘉郡說， 盼各界可以綜合意見，在兼顧居住環境、環境保護等前提之下，持續推動開發案，進而帶動產業發展；鄭峯明表示，5月15日已將針對先前建議修正並函送至經部，讓經濟部可匯集相關意見後轉給農業部審核，針對此次所提之意見，也會儘速整理回覆意見給農業部，力拚儘速通過。

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