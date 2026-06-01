強調決不犧牲中油權益 賴總統暢談自家與中油淵源

總統賴清德今出席「台灣中油80週年慶祝大會活動」。（記者林堃正攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣中油公司今舉辦成立80週年慶，總統賴清德總統親自出席，創下總統出席中油週年慶首例。賴清德致詞時強調，絕不讓中油因扛起政策任務就犧牲掉公司發展及員工權益，他也在中油週年慶場合上難得輕鬆回憶往事談到自家與中油的淵源，坦言家裡因哥哥去中油上班後經濟就比較穩定，所以他也以個人身份發自內心感謝中油對台灣、對社會、對他個人家庭的貢獻，也誠心祝福中油80週年生日快樂。

賴清德今天也透露與中油的淵源，今天出席中油80週年慶，除了以總統身份為打拚了80年中油公司及同仁加油打氣，也特別以個人身份向中油表達感謝，「因為我姐夫和我大哥都是中油的同仁」，可見中油對他的重要性。

請繼續往下閱讀...

賴清德續說，現在哥哥已自中油退伍，猶記當時哥哥退伍後在找工作，一邊考中油加油站工作，另一邊同時在礦場做臨時工，當時哥哥每天都在問郵差來了沒，就是在等郵差送來錄取通知書，也許大家都有這個經驗。郵差送達通知書的那天是由他收信，「因為太重要了，我就把它打開來看」，拆封後一看結果，直接跑了20分鐘到哥哥的工作地點。

賴清德笑容滿面再次強調，因為這個消息實在太重要了，到現在他還猶記當時場景，大哥一直很緊張，結果大哥看完信後看他倒很鎮定，就問他「德啊，你有給我偷看哦？」，他也坦承解釋「有啊，我有看一下，所以有中就趕快拿來給你」，賴清德講故事到一半自己忍不住笑出來。

賴清德續說，家裡因哥哥去中油上班後經濟就比較穩定，所以他今天除以總統身份，也以個人身份發自內心感謝中油對台灣、對社會、對他原生家庭的貢獻，也誠心祝福中油80週年生日快樂、迎接更璀璨的80年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法