逃漏稅268萬承諾繳稅卻脫產 新北分署聲請管收獲准

法官裁准管收後，執行員陪同陳男（右）步出法庭。（新北分署提供）

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子在網路平台銷售二手手機，漏報銷售額，於國稅局調查時，出具切結書承諾繳納稅款後，隨即向某期貨公司申請預約出金，於全數期貨保證金匯入其銀行存款帳戶後，連同其他銀行存款分次提領一空，事後提出的清償計畫，竟超過46年，行政執行署新北分署行政執行官無法接受，於5月21日向新北地院聲請管收獲准，怎料，陳男友人事後攜帶現金至新北分署協商釋放事宜，陳男竟向友人表示：「管收1個月可以省下50萬元，繳了會後悔。」

新北分署指出，年逾5旬的陳姓男子於2018年5月至2021年12月間，未依規定申請稅籍登記，即在「蝦皮」網路平台銷售二手手機，漏報銷售額，被國稅局追課營業稅268萬餘元，經移送法務部行政執行署新北分署執行，於執行其銀行存款及集保股票後，僅徵起7000餘元，連同法定利息尚欠約280萬元。

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行政執行官調查發現，陳男於2022年9月間親至國稅局接受調查時，當場出具切結書承諾繳納稅款，但其離開國稅局後，隨即至某期貨公司申請預約出金，數日後其全數期貨保證金62萬餘元匯入其銀行存款帳戶，分次提領殆盡，另於其他多家金融機構的存款共82萬餘元，亦均在短期內全部提領一空，總計約有145萬元款項流向不明。

行政執行官於今年3月間通知陳男到場報告145萬元流向，他表示145萬元差不多同時提領出來，但推稱已用來供作生活費及支付二手手機貨款20餘萬元，但無法提出付款憑證，另有30萬元用於投資遭詐騙，但未向警方報案，無法提出相關證明，現已無法提出清償計畫。

行政執行官再通知陳男於5月21日到場繳納欠稅，陳表示每月最多僅能繳納5000元（超過46年），行政執行官認其顯有履行義務之可能，故不履行，並有隱匿、處分應供強制執行財產之情事，依法暫予留置後，向新北地院聲請管收。

新北分署指出，法官詢問陳男為何於出具切結書後隨即向期貨公司申請出金，並將銀行存款提領一空，陳男見無法抵賴，才坦承是因擔心被扣押，訊後裁定准予管收。

陳男兄長之後致電書記官表示，其已向友人籌得150萬元，於5月29日至新北分署協商釋放事宜，陳男友人到場手指著背包表示錢已帶來，陳男見狀竟當面拒絕，還當著執行員面向其友人表示，管收1個月可以省下50萬元，繳了會後悔。

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