中油扛起重責平穩油氣供應 賴總統：決不犧牲中油及員工權益

總統賴清德（前中）表示，中油為國家扛起穩定物價的重責大任，政府絕不會讓中油孤單，一定會跟中油站在一起，絕不損及中油公司的發展，也不會犧牲員工利益。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣中油公司今舉辦成立80週年慶，總統賴清德總統出席，創下總統出席中油週年慶首例。賴清德表示，中油為國家扛起穩定物價的重責大任，政府絕不會讓中油孤單，一定會跟中油站在一起，絕不損及中油公司的發展，也不會犧牲員工利益。

賴清德表示，中油80年以來伴隨台灣走過戰後重建與產業發展到今日站上全球供應鏈的重要位置，中油除守護國內油氣供應外，也守護著人民生活、產業運轉，以及國家持續向前走的動力，在此場合感謝每一位中油夥伴同仁全年無休、堅守崗位，讓中油成為國家經濟發展與能源安全最穩固的基石。

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賴清德強調，近年來全球局勢快速變化，能源供應鏈面臨挑戰，國際能源價格也曾劇烈變動，多國因汽油價格高漲導致民眾通勤成本增加，大排長龍搶加油。相較之下，台灣能維持相對穩定的油價與生活步調，背後就是中油扛起「穩定油氣供應」重責大任，承擔第一線供應調度的壓力，也協助政府落實穩定物價的政策，充分體現國營事業的社會責任，更發揮穩定社會與經濟的關鍵力量，代表國人表達最深的肯定與感謝。

賴清德表示，中油必須肩負起「能源安全就是國家安全」的使命，並不斷提升能力來因應新時代挑戰，政府將全力支持台灣中油站穩腳步以落實兩項重要政策，一是提升能源韌性，面對極端氣候與地緣政治挑戰，確保台灣穩定供應是中油的首要任務，未來中油要持續強化油氣基礎設施，並分散進口能源，提升即時調度與備援的能力。

賴清德續說，另一是積極導入AI技術，中油在2021年已成立5G AIoT專案辦公室，推廣AI技術至各單位，去年起推動為期5年的AI人才培育計畫，期盼中油展現國營事業導入AI應用提升經營效能的決心與行動力，無論是製程優化、設備故障預知及工安管理等面向皆朝向智慧永續邁進。

賴清德強調，「政府一定會跟大家站在一起」，中油為國家承擔穩定物價的重責大任，政府絕不會讓中油孤單，一定會跟中油站在一起，第一個是不會損及中油公司的發展，第二個是會確保員工利益，「不會因為讓你們穩定物價，結果損及公司的發展，這絕對不行，也不能讓你們扛起穩定物價的重責大任，結果員工的權益受到犧牲，這個也絕對不行，所以我今天來到這裡，特別跟大家強調這兩點，我們大家務必要繼續努力。大家說好不好？」

最後，賴清德指出，中油走過80年正處在承先啟後的關鍵時期，期許資深同仁將寶貴經驗傳承下去，也期許年輕夥伴運用數位科技、創新思維與跨域能力，讓中油持續穩健發展，同時具備靈活的應變能力，並再次強調「政府一定會與台灣中油同仁站在一起，共同努力為下一代，打造更具韌性、更永續的台灣」。

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