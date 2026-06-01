甘願擠電車、被主管罵！46歲上班族身價6000萬「堅持不辭職」的背後秘密

提早退休風潮盛行，但部分人在實現後，反而因失去社會角色與生活重心而陷入空虛感。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人夢想累積高資產後提早退休，過著不必工作的自由生活。然而，日本一名46歲男子即使坐擁高達3億日圓（約新台幣5844萬元）資產，仍每天搭乘擁擠電車通勤、忍受主管碎念，堅持以普通上班族身分工作。當所有人都在追求財務自由、提早退休時，他的選擇，顛覆了外界對成功與幸福的想像，全因為他卻從父親身上看見另一種警訊。

日媒報導，46歲的會田先生（化名）任職於東京一家中型製造企業行政部門，外表看來與一般上班族無異，不僅沒有管理職頭銜，在同事眼中更是個低調、務實、毫無升遷企圖心的人。

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然而，鮮少人知道的是，會田先生其實是一名「隱形億萬上班族」，名下擁有約3億日圓資產。其中約2億日圓（約新台幣3896萬元）配置於現金、股票及基金等金融商品，另外1億日圓（約新台幣1948萬元）則來自東京內的高報酬出租不動產。

若依照投資界常見的「4%法則」計算，光是2億日圓金融資產，每年便可產生約800萬日圓（約新台幣156萬元）被動收入，再加上租金收益，即使立刻辭職，也足以支撐一般生活開銷。儘管早已達到許多人嚮往的財務自由門檻，會田先生卻從未考慮提早退休。

他表示，自己每天照樣搭乘電車上班，完成工作、面對主管指示，過著平凡的職場生活。而支撐他繼續工作的關鍵，來自父親的人生經歷。

據了解，會田先生的父親出身地主家庭，擁有多筆不動產與穩定租金收入，早年便已不需工作即可維持優渥生活。然而在他的記憶中，父親長期待在家中，不是看電視就是睡午覺，雖然經濟無虞，卻總顯得無所事事、缺乏目標與活力。

由於生活缺少變化與社會連結，父親逐漸變得沉默寡言，家庭互動也愈來愈少。會田先生坦言，父親雖然有錢，卻從未讓他感受到真正的快樂與充實。這段成長經歷深深影響了他的人生觀，也讓他相信，人不能只依靠財富生活，必須持續與社會保持連結。

目前會田先生育有2名子女，分別就讀高中與國中。他刻意不向孩子透露家中龐大資產，希望孩子透過自己的努力建立人生，而非認為「反正家裡有錢，不工作也沒關係」。

除了精神層面的考量外，他認為維持公司職員身分也有實際好處，包括企業負擔部分健保費用、享有傷病給付保障，以及持續累積厚生年金等福利。

近年FIRE（財務自由、提早退休）風潮盛行，但專家指出，部分人在實現退休目標後，反而因失去社會角色與生活重心而陷入空虛感。真正重要的或許不是「不工作」，而是在擁有選擇權後，仍能找到人生價值與意義。

對會田先生而言，財富最大的價值並非讓自己從此不必工作，而是擁有隨時可以離開職場的自由。正因如此，他不再為升遷競爭或複雜人際關係感到焦慮，而能以更從容的心態面對工作與人生。他認為，真正的富有不是擁有多少資產，而是能夠自由選擇自己想過的人生。

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