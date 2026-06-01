白宮顧問哈塞特：荷姆茲海峽運輸趨穩 全球供油1至2個月恢復正常

美國白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）5月31日表示，通過荷姆茲海峽的石油運輸正逐漸恢復，預計未來1至2個月內，全球石油供應將大致恢復正常。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國和伊朗持續展開終戰談判之際，美國白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）5月31日接受《美國廣播公司》（ABC）節目「本週」訪問表示，通過荷姆茲海峽的石油運輸正逐漸恢復，預計未來1至2個月內，全球石油供應將大致恢復正常。

哈塞特指出，目前通過荷姆茲海峽的船舶流量已較2週前明顯增加，巴基斯坦、印度等依賴中東原油進口的亞洲國家，部分煉油設施先前因供應受阻而減產甚至停產，隨著石油運輸逐漸恢復，這些國家的煉油廠產能將陸續回升，全球成品油價格也有望回落。

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自今年2月28日美國和以色列對伊朗阿棟空襲以來，伊朗封鎖荷姆茲海峽導致國際油價和美國國內汽油價格大幅上漲。但哈塞特表示，實際漲幅低於部分市場人士先前的預期，主要因為沙烏地阿拉伯1條繞開波斯灣的輸油管增加石油輸出等替代方案。

哈塞特強調，一旦荷姆茲海峽重新開放，全球將有大量庫存石油以及沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的閒置產能將陸續釋放，汽油價格有望顯著下降，甚至可能出現「前所未見的暴跌」。哈塞特先前在接受《福斯商業頻道》訪問時也表達過類似看法。

根據美國汽車協會（AAA）的最新數據，儘管全美平均汽油價格已從上週的每加侖4.5美元（每公升新台幣37.3元）以上，小幅回落至每加侖4.34美元（約每公升新台幣36元），但仍明顯高於去年同期的約3.15美元（每公升新台幣26.1元）水準。

針對市場對油價再度上漲的擔憂，哈塞特表示，美國政府正持續監測能源庫存狀況，目前商業儲備和戰略儲油仍維持在數十億桶的規模，足以因應短期市場波動。

荷姆茲海峽能否完全恢復正常通行，仍與美伊外交談判的進展密切相關。美國能源部長克賴特（Chris Wright）5月初時表示，預計荷姆茲海峽最遲將於今年夏季全面重新開放。

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