美伊僵局推升美元 新台幣多空拉鋸暫收31.384元平盤

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊協議遲遲沒有結論，市場避險情緒再度升溫，週一國際油價與美元同步反彈，新台幣兌美元匯率早盤一度貶至31.395元，不過在外資上週大舉買超台股、資金持續匯入帶動下，匯價隨後由貶翻升，盤中最高升抵31.29元，突破31.3元關卡，中午暫時收在31.384元平盤，台北外匯經紀公司成交量則放大至12.4億美元。

台股在COMPUTEX即將登場及AI題材持續發酵帶動下，早盤氣勢強勁，大盤指數跳空大漲逾千點，站上45000點整數關卡，再創歷史新高。儘管地緣政治風險壓抑部分追價力道，但截至中午，大盤漲點仍維持700多點。

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新台幣匯價今日以31.36元、升值2.4分開出，盤中先回貶至31.395元，隨後再度轉強升抵31.29元，高低震盪達1.05角，惟市場多空拉鋸，中午暫時收在平盤，午後觀察外資動向。

主要亞洲貨幣則受到美元反彈影響，多數偏弱整理。其中，日圓兌美元匯率持續在159.4附近震盪，逼近160日圓、先前日本官方進場阻貶的重要價位；人民幣離岸價在創下逾3年新高後，今日則略為拉回，目前約在6.767兌1美元附近。

本週市場除持續關注美伊局勢發展外，也聚焦美國即將公布的ISM製造業指數與非農就業數據。由於美國上週公布的4月PCE物價指數年增3.8%，創下2023年5月以來最大增幅，加上中東戰事推升能源價格與通膨壓力，市場普遍預期聯準會（Fed）將維持高利率更長時間。若週五公布的就業數據表現強勁，恐再度升高市場對Fed進一步升息的預期，並牽動全球股匯市後續走勢。

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