台積電在內！華爾街神級操盤手重押AI 40％資金全押「這4檔」

Glen Kacher將40%的投資組合配置在4檔人工智慧股票上，台積電是其中之一。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，對沖基金Light Street Capital創辦人Glen Kacher，過去三年來一直是市場上表現最出色的科技投資人之一，這位低調的頂級科技投資者將40%的投資組合配置在4檔人工智慧股票上。

報導指，Kacher曾任職於老虎基金Tiger Management的分析師，並於2010年創立Light Street。過去三年，他的基金績效在所謂的「Tiger Cubs」（指的是曾在Tiger Management 工作過，後來自己創立基金的投資人）之中名列第一。當一位擁有如此亮眼績效紀錄的基金經理，將其投資組合的40%集中於4家半導體公司時，確實值得投資人深入研究。

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1.台積電（TSMC）

Kacher最大的持股是台積電，占Light Street投資組合的14.4%。值得注意的是，他在第一季買進了一些賣權（Put Options），作為持股避險措施。不難理解為何他如此看好台積電。憑藉其技術領先優勢與龐大規模，台積電幾乎壟斷了先進晶片製造市場。

基本上，所有邏輯晶片設計公司都依賴台積電的代工服務。而對台積電來說，最終不論是哪家公司或哪種技術勝出，它都能從中受益。隨著人工智慧（AI）加速器、中央處理器（CPU）以及其他晶片需求持續擴大，台積電有望成為最大的受惠者之一。

2.輝達（NVIDIA）

輝達占Light Street投資組合的8.9%，是Kacher的第二大持股。輝達目前是AI基礎設施領域的霸主，在大型語言模型（LLM）訓練市場中，憑藉其圖形處理器（GPU）擁有主導地位。

公司透過CUDA軟體平台建立了深厚的護城河，大部分基礎AI程式碼都是基於CUDA所開發。此外，輝達還擁有強大的資料中心網路產品線，並積極布局AI推理（Inference）與Agentic AI（代理式 AI）市場。

公司收購了AI晶片新創公司Groq的核心資產與團隊。Groq所開發的LPU（語言處理器）專門針對推理工作負載設計。同時，輝達也推出了Vera Rubin平台，目標瞄準Agentic AI市場。公司過去幾年成長驚人，而未來仍有巨大的發展空間。

3.博通（Broadcom）

博通占Light Street投資組合的8.7%，與輝達相差不大。值得注意的是，它是前四大持股中唯一在上一季獲得Kacher加碼的公司。

博通是ASIC（特殊應用積體電路）技術與資料中心網路設備領域的領導者，而其客製化AI晶片業務也擁有極大的成長潛力。博通曾協助Alphabet Inc.開發其強大的 TPU（張量處理器）。

隨著Alphabet持續增加資料中心投資，並開始允許客戶直接透過博通採購TPU，這項業務將成為博通未來重要的營收成長引擎。

此外，其他大型雲端服務商（Hyperscalers）也愈來愈傾向與博通合作，開發自家的客製化AI晶片。博通預估，其客製化晶片業務收入將在2027會計年度突破1000億美元。

而Citigroup Inc.分析師近期更預測，博通的AI相關營收將在2028財年達到1800億美元。對一家在2025會計年度總營收不到640億美元的公司而言，這代表極其龐大的成長潛力。

4.超微（AMD）

超微占Light Street投資組合的8.4%，是前四大持股中的最後一家公司。AMD正受惠於兩大趨勢，AI推理（Inference）以及Agentic AI（代理式 AI）。AMD的 Chiplet（小晶片）設計不僅降低生產成本，也能在單一處理器中配置更多記憶體，因此其GPU特別適合推理工作負載。

目前AMD已取得兩筆規模約各1000億美元的合作承諾，未來有望成為重要的營收成長來源。同時，AMD在資料中心CPU市場也占據領導地位。隨著Agentic AI崛起，資料中心CPU市場規模預計將大幅擴張，而AMD正處於最佳受惠位置之一。

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