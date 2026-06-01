NVIDIA GTC Taipei》黃仁勳：Vera Rubin已全面量產！感謝台灣

黃仁勳宣布最新一代AI伺服器平台Vera Rubin已全面量產，感謝台灣。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達） GTC Taipei今日登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，一開場就秀出台灣供應鏈夥伴背板，盛讚台灣AI供應鏈生態系是全球最棒的供應鏈生態系，更幽默地把他常去的花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳等美食店也放進背板上，令現場哄堂大笑，他更興奮宣布最新一代AI伺服器平台Vera Rubin已全面量產，感謝台灣。

黃仁勳秀出最新一代Vera Rubin平台完整架構與實機，黃仁勳指出，Vera Rubin已經全面量產，Vera Rubin是奇蹟，也是輝達史上最雄心萬丈的產品，AI可以帶來更多收入，AI市場比過去的晶片市場多了10倍，甚至100倍，之前有人說AI造成工作減少，根本是胡說，從算力和產出來看，token已經可以變現，產業需要更多軟體工程師，AI需求強勁，也讓台灣GDP，還有相關AI相關供應鏈公司大漲，他昨晚聽說台灣今年GDP年增近10%，這真令人難以置信。

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