昔年薪233萬！高管退休後續留任 慘遭同事「當累贅」、薪水腰斬慘況曝

隨著高齡化社會，越來越多員工在退休後選擇繼續留任，卻隱藏著許多不為人知的辛酸。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名年薪曾高達1200萬日圓（約新台幣233萬元）的60歲企業高管，在退休後選擇接受公司再雇用安排，不料薪資驟降至400萬日圓（約新台幣78萬元），職位與權限也瞬間歸零。更令他難以接受的是，昔日部下將他視為「免費顧問」，年輕員工則私下認為再雇用員工是公司的「累贅」，讓他的職場尊嚴備受打擊。

日媒報導，60歲的松本達也（化名）長年任職於東京一家基礎建設相關企業，退休前擔任營業部門主管，管理超過15名員工，掌握預算及人事決策權，是公司重要幹部之一。

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退休前，松本年收入約1200萬日圓，不僅在公司內具有相當影響力，也深受部屬敬重。然而，60歲屆齡退休後，他選擇以再雇用契約員工身分留任，雖然工作期限可延長至70歲，但年薪卻直接縮水至400萬日圓，僅剩原本的三分之一。

松本表示，最讓他感到挫折的並非收入減少，而是身分地位的巨大落差。他指出，雖然自己已不再擔任主管職，但過去的部屬仍經常前來請教工作問題、尋求協助處理業務。然而，當他提供建議後，真正擁有決策權的人卻已經換成比自己年輕十多歲的新任部長。

更令他心寒的是，有部屬甚至要求他代為向現任主管溝通協調，彷彿將他當成上下溝通的中間人。他無奈表示「曾經坐在那個位置的人是我，現在卻成了替別人跑腿的人。」

此外，二、三十歲年輕員工也對他投以冷漠輕蔑的目光。同一部門的一位年輕員工向他吐露了自己對重新聘用的高階員工的真實感受「說實話，有時候我覺得重新聘用的員工是一種累贅。在松本的工作場所，年輕的員工經常用冷冷的眼神看著他，「雖然他被重新聘用了，但他仍然表現得好像自己正值巔峰時期一樣。」這種無形的壓力瀰漫了整個工作場所。

由於長期承受職場壓力，松本後來決定為未來創業預留時間，向公司提出每週工作4天的申請。然而，公司卻表示，若減少一天工時，將改採時薪制兼職契約，薪資可能降至目前的一半以下。面對公司的條件，松本坦言，即使知道自己被壓低待遇，也只能接受，因為拒絕可能意味著失去工作機會。

專家指出，隨著退休年齡延後與勞動力短缺問題加劇，再雇用制度將成為企業常態。然而，如何平衡高齡員工的尊嚴、薪資待遇與工作定位，以及如何降低與年輕世代之間的認知落差，已成為企業管理面臨的重要課題。

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