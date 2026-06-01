戰後93天油氣充足平穩物價 賴建信：中油吸收鉅額盼立院支持撥補

經濟部次長賴建信（前右2）表示，期待立法院能支持中油的事業預算與撥補預算。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今舉辦「台灣中油80周年慶祝大會活動」，經濟部次長賴建信表示，中東戰事爆發後歷經93天，中油穩定供應足夠油氣，價格也較各國品穩，中油自戰事以來吸收了油價166.6億元，期待立法院能支持中油的事業預算與撥補預算。

賴建信表示，遇到一位國際信評公司分析師好奇，當各國油品、石化原料供應受到中東局勢衝擊時，經濟部與中油是如何能穩定國內油品、天然氣及石化原料的生產？原因在於，中油有良好的研究團隊，將全球逾150種油品資料庫平時做好準備，當今年2月底中東戰事爆發，若干媒體指台灣會缺氣，但台灣經歷了93天始終供應了足夠的油氣穩定國內物價。

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賴建信續說，如同方才中油工會理事長陳嘉麟所言，國際的挑戰或許不是我們能掌握的，但是深信國內一起努力，包括透過立法院的協助，能讓中油公司獲得穩健的營運環境，此時此刻台灣95無鉛汽油33.9元，新加坡是85.1元，韓國超過50元，中油自戰事以來吸收了油價166.6億元，液化石油氣對民生相當重要，中油在此部分吸收了42億元，另自2021年以來中油吸收了天然氣1400億元。

賴建信表示，經濟部在行政院協助下為中油爭取到專案貸款，中油針對未來長遠發展有增資計畫，期待國內大家一起努力合作，也期待立法院能支持中油的事業預算與撥補預算，讓中油有更好的體質走向未來。

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