好吃到打入輝達供應鏈！黃仁勳演講超狂背板 5家台灣美食入列

輝達台灣供應鏈背板上，出現台灣餐廳（紅圈處）名稱。（擷取自NVIDIA GTC Taipei 2026直播）

〔即時新聞／綜合報導〕NVIDIA（輝達） GTC Taipei今（1）日在台北流行音樂中心登場，執行長黃仁勳發表主題演講，以中文喊出「大家好」揭開序幕，更吸睛的是，今年供應鏈背板上，竟出現「王記府城肉粽」、「花娘小館」等台灣餐廳美食，引發全場笑聲。

輝達台灣供應鏈背板上，出現台灣餐廳名稱。（擷取自NVIDIA GTC Taipei 2026直播）

黃仁勳在演講中讚揚台灣龐大的合作夥伴生態系，而在他身後的背板上除了傳統科技大廠外，更驚喜出現數家他頻繁造訪的台灣餐廳名稱，包括王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳，以及舉辦5次「兆元宴」的磚窯古早味餐廳，甚至還有通化街水果阿婆「Fruit Lady」，讓不少網友笑稱「輝達概念」已擴散到豬腳和肉粽等台灣美食了。

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黃仁勳多次快閃來台，期間造訪的台灣在地美食每每引發民眾「朝聖」，其中「花娘小館」是他多次光顧的川菜名店；他日前則被拍到再訪台北市松山區的「王記府城肉粽」大快朵頤的畫面。此次數家美食愛店竟名列合作夥伴背板，更掀熱議。

另一值得注意的是，金融、醫療與學術機構等同樣名列本次背板，包括玉山銀行、國泰金控、中央研究院、長庚紀念醫院、馬偕紀念醫院、文藻外語大學等均赫然在列。

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