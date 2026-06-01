COMPUTEX聚焦AI 東海等多校疾呼「AI正重新分配機會」

東海大學校長張國恩（圖）呼籲，AI核心價值不應只是技術競逐，更是「教育公平革命」。（校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕2026 COMPUTEX TAIPEI將於本週6月2日至5日，在台北南港展覽館與世貿1館登場，主題為「AI Together」聚焦AI運算，東海大學校長張國恩、台師大副校長張少熙及北教大呼籲，AI核心價值不應只是技術競逐，更是「教育公平革命」，因為AI正在重新分配機會，偏鄉孩子絕對不能錯過這班列車。

2026年台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2026，由NVIDIA（輝達）領軍號稱匯聚全球科技巨頭、規模史上最大，東海大學校長張國恩等人在會前參與2026「連結與陪伴」偏鄉教育論壇，張國恩說，AI教育核心並非技術本身，而是「教育公平」，未來教育最大挑戰，不是孩子會不會使用AI，而是能否公平取得AI學習資源。

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台師大副校長張少熙、台北教育大學副校長劉遠楨、暨南國際大學特聘教授陳佩修、東海大學教授黃兆璽、北教大助理教授鄭秉漢及及游榮吉教育基金會董事長游仲堅，數十人參與座談討論，眾人關心AI巨浪主導科技與經濟，人工智慧能否真正「下鄉」，打破地域限制、幫助偏鄉教育翻轉。

張少熙認為，眼前科技發展打破藩籬，為了縮短城鄉差距，必須用行動致力AI教育實踐與體驗，將強化大學生AI應用學習，「離島不離心、偏鄉不偏心」，將人工智慧應用在偏鄉教育。劉遠楨說，AI是世界重視議題，教育界仍在摸索須儘速以專案方式推動，AI下鄉是重要課題。

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