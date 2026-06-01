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軟銀股價狂飆逾10％ 有望超車豐田成日本市值龍頭

2026/06/01 13:07

軟銀集團股價狂飆，有望超越汽車大廠豐田成為日本市值最高的企業。（路透資料照）軟銀集團股價狂飆，有望超越汽車大廠豐田成為日本市值最高的企業。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團股價狂飆，有望超越汽車大廠豐田成為日本市值最高的企業，這不僅是全球AI領域發展的重要里程碑，也將引發日本企業階層的巨大變動。

《彭博》報導，週一（1日）東京市場，由孫正義領導的軟銀股價大漲超過10％，其他AI相關類股也跟著上漲。自從軟銀投資組合中兩家備受矚目的公司OpenAI和SB Energy傳出將在美國上市的消息後，軟銀的股價持續上漲。豐田汽車今（1）日股價則跌近5％。

軟銀今年股價上漲超過80％，也因此將市值推上46兆日圓（約新台幣9.14兆元），超過豐田約45.8兆日圓（約新台幣9.1兆元）的市值。豐田汽車今年股價下跌超過10％。

這次的變動顯示出投資人興趣的快速轉變，他們愈來愈青睞那些受惠於AI發展的公司。同時也反映出兩家日本巨頭的命運是如何走向兩端，宏觀經濟逆風和地緣政治緊張局勢給汽車產業帶來壓力，反觀AI熱潮卻席捲而來。

如果漲勢能持續到收盤，這將會是20多年以來，軟銀市值首度超過豐田，這家公司上一次取得這一成就還是在2000年網路泡沫高峰時期。

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