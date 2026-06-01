北市老國宅買氣比新預售案穩定 1年半揭露39戶

台北市成功國宅近1年半揭露39筆實價。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕屋齡超過40年的北市精華區國宅買氣還勝過全台不少預售案建案。根據內政部實價網最新揭露，截至4月中為止，台北市成功國宅已經累積13筆實價紀錄，對比部分預售建案1週賣1戶是高標，1週賣不到1戶是正常的低迷情況，老國宅買氣似乎比預售案還要穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市國宅社區一直是熱門標準型住宅，可以用相對周邊平價買到電梯大樓，車位還含在公設內可以抽籤，成為一些民眾想要購置電梯車位大樓的好選擇，且過去十多年來國宅社區都需求穩定，台北市住宅現況不是很舊的公寓，就是新大樓總價高的無力負擔，國宅便成為中間產品的高CP值選擇。

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房產業者指出，該國宅坐落在大安區復興南路二段、和平東路三段口附近，是1985年興建完成、目前屋齡已達41年、總戶數2290戶，且自2025年1月起，截至今年4月中，1年半時間已累積至少39筆實價揭露紀錄，不過，其中有11筆是特殊交易，包括親友、員工、共有人或其他特殊關係，占比約28.21%。

進一步觀察，該國宅一般正常交易單價，每坪落在80萬至98萬元間，總價2500萬元起跳，甚至有12筆揭露總價超過3千萬元。

過去1年半 成功國宅有12筆揭露總價破3千萬

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，成功國宅原隸屬於陸軍總司令部「成功新村」，是一個大街廓規劃、人車分道、公園等休閒設施完整的全國最大眷村重建案，除位置在台北市精華區之外，便捷交通運輸條件，再加上周邊市場、學校等服務機能良好，尤其每坪單價落在90萬，相較於周邊動輒破100萬元的成屋行情，又有分管車位的優勢，因此，雖然屋齡超過40年，但仍是大安區指名度很高的社區。＃

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