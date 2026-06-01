台電麥寮風機疑過熱燃燒地方盼重視問題 龔明鑫：要求全面清查

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨日中午疑因機件老舊、天氣溫度高而燃燒。地方民眾不滿長年來反映數次，希望各單位重視問題。（資料照）

〔記者李文德／雲林報導〕台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨日中午疑因機件老舊、天氣溫度高而燃燒。地方民眾不滿長年來反映數次，希望各單位重視問題。經濟部長龔明鑫今（1）日到雲林視察受訪表示，針對運轉較久且同類型風機會要求清查，且機組燃燒救援也會和消防署一同思考討論。

經濟部長龔明鑫今（1）日到雲林視察受訪表示，針對運轉較久且同類型風機會要求清查，且機組燃燒救援也會和消防署一同思考討論。（記者李文德攝）

台電公司位在雲林麥寮三盛保安林地的麥寮風場風力發電機組，昨疑因零件過熱燒損，獲報後立即派員前往查處，並中斷相關電氣設備，目前現場已無持續延燒狀況，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。

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不過當地民眾不滿，多年來看見機組漏油、甚至葉片鬆脫，還多次反映，擔心會起火燃燒，果然長久擔心的事情發生，相關單位應有更完整的配套措施，甚至也應訂出後續處理作為。

記者今趁龔明鑫來雲林視察產業園區時，詢問道「因西半部風力機組多，如何更加強管理及推動法則？面對機組高加上天氣炎熱，是否會對救援部分有所應變」。

龔明鑫表示，此問題分成兩個部分，首先昨能源署已要求台電公司，針對同類型風機如果運轉到一定時間以上，就必須全部先查一次，希望不要再發生這種狀況，因為風機運轉時間較久，達到15年，因此要全部清查一次。再者有各界建議，因機組燃燒救援，是否有新型消防救災工具可處理，這部分會和內政部消防署一起思考討論。

記者再問「地方已有不滿聲音出現，未來有無規劃就是說台電或其他能源公司，需要將高空危機因應納入政策？」

龔明鑫指出，會一併要求除了台電公司以外，能源署也會要求其他能源公司，只要有同類型的風機達到一定運轉年限，都需要清查一次。

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