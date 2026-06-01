自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

喊話立法院 中油工會理事長：實際撥補才能解中油財務困境

2026/06/01 11:29

中油工會理事長陳嘉麟（前右二）表示，現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望能實際撥補，才能真正有效解決中油公司的財務問題。（中油提供）中油工會理事長陳嘉麟（前右二）表示，現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望能實際撥補，才能真正有效解決中油公司的財務問題。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今舉辦「台灣中油80周年慶祝大會活動」，中油工會理事長陳嘉麟表示，一般人最怕三高，而中油的擔憂除國際油價、氣價及匯率外，還擔憂立法院，坦言現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望能實際撥補，才能真正有效解決中油公司的財務問題。

陳嘉麟表示，人到了80歲一般而言最擔心三高，血糖、血壓及血脂，中油80歲也有最擔心的事情，也就是國際油價、天然氣價及匯率，「可能還要再加上一個，叫立法院」，這幾年油氣價格暴漲，國外能源公司賺翻了，但中油不一樣，中油作為國家穩定器承擔政策任務，但是支撐中油走了80年的並不只是油槽管線等設備，還有日以繼夜輪班的同仁。

陳嘉麟表示，當外面能源價格愈高，中油吞得愈多，但一個企業的永續經營不只是政策使命，背後還是一群與公司打拚的同仁們，所以期待政府部門如果繼續請中油配合政策任務，那就一定要更重視中油公司及其同仁的權益，「現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望政府部門能實際撥補，才是真正有效解決中油公司的財務（問題）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財