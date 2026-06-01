喊話立法院 中油工會理事長：實際撥補才能解中油財務困境

中油工會理事長陳嘉麟（前右二）表示，現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望能實際撥補，才能真正有效解決中油公司的財務問題。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今舉辦「台灣中油80周年慶祝大會活動」，中油工會理事長陳嘉麟表示，一般人最怕三高，而中油的擔憂除國際油價、氣價及匯率外，還擔憂立法院，坦言現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望能實際撥補，才能真正有效解決中油公司的財務問題。

陳嘉麟表示，人到了80歲一般而言最擔心三高，血糖、血壓及血脂，中油80歲也有最擔心的事情，也就是國際油價、天然氣價及匯率，「可能還要再加上一個，叫立法院」，這幾年油氣價格暴漲，國外能源公司賺翻了，但中油不一樣，中油作為國家穩定器承擔政策任務，但是支撐中油走了80年的並不只是油槽管線等設備，還有日以繼夜輪班的同仁。

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陳嘉麟表示，當外面能源價格愈高，中油吞得愈多，但一個企業的永續經營不只是政策使命，背後還是一群與公司打拚的同仁們，所以期待政府部門如果繼續請中油配合政策任務，那就一定要更重視中油公司及其同仁的權益，「現在中油公司財務狀況非常嚴峻，非常希望政府部門能實際撥補，才是真正有效解決中油公司的財務（問題）」。

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