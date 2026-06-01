強化能源韌性 中油董：2030年提升自有油源比重到10％

中油董事長方振仁表示，中油推動2030年提升自有油源比重到10%。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今舉辦「台灣中油80周年慶祝大會活動」，中油董事長方振仁表示，能源韌性是中油聚焦方向之一，中油將持續推動海外油氣布局及多元採購，2030年提升自有油源比重到10%。

方振仁表示，中油自創立以來，歷經戰後重建、十大建設，到現在的高科技時代，中油肩負穩定供應能源的使命，擔任台灣經濟發展的支柱，今年以來爆發美伊戰爭導致國際油氣價格劇烈動盪，荷姆茲海峽的封鎖引發全球20%能源中斷，中油全體同仁展現專業韌性，迅速啟動多元採購、調整運輸路線及煉油廠製程，以確保國內油氣「量足價穩」。

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方振仁表示，展望未來聚焦在能源韌性與淨零轉型兩大面向，首先是能源韌性，中油將持續推動海外油氣布局及多元採購，2030年提升自有油源比重到10%，並以這次荷姆茲海峽封鎖事件作為警惕，策略性調整各區域的進口能源比例，減少地緣政治敏感區域的佔比，同時強化接收站供氣能力，持續推動洲際二期與新四輕投資計畫，以穩定國家能源及石化原料的供應。

淨零轉型方面，中油透過製程改善與減碳措施以降低溫室氣體排放，同步推動永續航空燃油（SAF）、生質柴油、氫能、地熱及太陽光電，並評估研究碳利用技術，探討碳捕捉後轉化為低碳能源產品在經濟、環保與技術上的可行性。

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