台達電總裁：AI資料中心下一波革命 集團已提前布局10年

張訓海強調，面對AI浪潮，台達也正將人工智慧全面導入產品開發流程。（圖取自輝達直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）總裁暨營運長張訓海今天表示，AI資料中心對供電穩定性與能源效率的要求持續提升，下一波關鍵技術革命將來自固態變壓器（SST），有望逐步取代傳統變壓器架構。台達電早在5至10年前便開始布局相關技術，預期未來1至2年內將加速發展，最快明年就可能迎來市場爆發。

隨著生成式AI帶動資料中心用電需求快速攀升，電力系統正成為產業競爭新焦點，張訓海今天在輝達GTC Taipei會前節目中指出，傳統交流電（AC）架構下的變壓器屬於固定式設備，無法即時因應AI資料中心負載大幅波動的特性，因此需要搭配大量電容與電池進行瞬間備援。固態變壓器最大的優勢在於可調、可控，能夠從中高壓電力一路向下進行智慧化調節，更有效因應AI伺服器運算時忽高忽低的負載變化。

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張訓海提到，透過縮減中間多次電力轉換環節，不僅可降低能量損耗，也有助提升整體供電效率。「從電網到晶片（Grid to Chip）」是台達長期發展的重要策略方向。過去電力從電網傳輸至GPU，需要經過多層電壓轉換，每增加一次轉換便會產生額外能耗。未來若導入固態變壓器，部分既有設備與架構將被重新定義，整體電力系統也將朝向更高效率方向演進。

對於外界認為新技術可能衝擊既有產品線，張訓海直言，企業不能只考慮保護現有產品，而必須站在產業趨勢最前端。如果等到競爭對手完成布局才開始跟進，失去的不只是單一產品市場，而可能是未來整個產業版圖。除了電力系統，台達近年也同步強化散熱技術布局，電力與散熱本質上是一體兩面，只要有能量損耗就會產生熱能，因此唯有整合供電與散熱系統，才能真正發揮AI資料中心最佳效益。

張訓海強調，面對AI浪潮，台達也正將人工智慧全面導入產品開發流程，公司透過「Smart Design」計畫，利用大型語言模型協助分析市場資訊、客戶規格、法規要求與安全標準，並建立完整數位模型（Digital Twin），在虛擬環境中反覆驗證設計方案後才進入實體打樣階段。

張訓海統計，透過AI輔助設計與模擬，台達產品開發週期可望縮短50%，開發成本也有機會降低逾50%，新產品導入（NPI）速度將顯著提升，並進一步串聯智慧製造與智慧品質管理體系。未來製造業競爭關鍵已不只是硬體能力，而是企業運用AI的深度與速度。「未來會使用AI的公司才有機會，不會使用AI的公司可能會逐漸退出市場。」

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