中菲行看好全球供應鏈重組、高科技產業發展商機

圖左為中菲行董事長錢文君，右為執行長施振昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）今日舉行股東常會，董事長錢文君指出，隨著全球供應鏈重組、地緣政治風險升高，以及企業加速推動多元化供應鏈布局，全球供應鏈再次進入新的轉折點，將持續掌握全球供應鏈重組、高科技產業發展，以及AI驅動產業變革所帶來的長期機會。

錢文君說，現階段企業不再只是追求運輸效率，而是更加重視供應鏈韌性、多國供應鏈管理能力、資訊透明度，以及快速決策能力，這也代表物流產業的角色，正從傳統運輸服務，逐步走向更深度的供應鏈整合與數據能力競爭，未來具競爭力的國際物流企業，不僅需要全球網絡與在地執行能力，更需要透過數位平台與數據整合能力，將全球網絡有效串聯，快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求。中菲行也將持續深化全球營運能力與數位能力，進一步提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢。

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錢文君指出，為掌握這些長期發展趨勢，中菲行會持續聚焦幾項重要方向，包括深化跨產品與跨區域整合能力、強化AI與數位化能力、持續投入人才發展與強化全球組織協同能力，以及精進風險管理與財務治理，進一步提升組織韌性與長期競爭力。

執行長施振昇表示，會持續深化空運、海運、合同物流、報關及供應鏈管理服務之整合能力，並透過「Dimerco Value Plus System®」整合供應鏈資訊與作業流程，持續提升供應鏈可視性、作業效率與客戶服務品質，內部亦逐步導入AI技術應用於訂艙、文件處理、貨況追蹤及風險管理等核心流程，以提升營運效率與決策能力。

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