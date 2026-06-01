童子賢：機器人將擁有「眼耳鼻舌身意」 AI正式走向實體世界

童子賢認為，未來機器人將大量取代最繁重、最耗費體力的工作，人類則可將時間投入更高價值的任務。（圖取自輝達直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）大力推動Physical AI（實體人工智慧）之際，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，未來智慧工廠藍圖，是當Agentic AI（代理型人工智慧）與Physical AI結合後，AI將不再只是會對話、會推理的軟體，而是擁有感知與行動能力的實體系統，如同具備「眼耳鼻舌身意」，正式走向真實世界。

童子賢今天在輝達GTC Taipei會前節目表示，過去大型工廠從生產管理、物料調度到實體製造，都存在大量複雜流程與人工作業，但未來導入Agentic AI後，工廠將變得更有秩序、錯誤更少、效率更高，決策流程也更加清晰。當設備發生異常時，AI甚至能自主判斷並採取行動。

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他舉例，當工廠感測器發現變壓器出現過熱情況時，Agentic AI可立即做出判斷，協調工廠內的人形機器人前往巡檢，也能派遣具備AI能力的無人機飛往現場檢查故障位置，再通知機器人執行維修工作。過去看似科幻電影的場景，如今已逐漸成為可實現的應用。

童子賢進一步以佛學中的「眼耳鼻舌身意」比喻AI發展，人類之所以能與世界互動，是因為透過眼、耳、鼻、舌、身等感官接收資訊，再由「意」進行思考與判斷；其中，「意」就像大型語言模型（LLM）的推理能力。

他指出，過去三年生成式AI雖然能理解自然語言、回答問題，但本質上只有「耳朵」與「嘴巴」，缺乏與真實世界互動的能力；如今Physical AI的出現，讓AI擁有感測器、機器手臂與移動能力，等於補足了「眼耳鼻舌身意」最後缺失的部分，讓AI真正從虛擬世界跨入實體世界。

童子賢認為，未來機器人將大量取代最繁重、最耗費體力的工作，人類則可將時間投入更高價值的任務。他強調，無論是人形機器人、自駕車、手術機器人，甚至救災使用的機械狗，本質上都屬於Physical AI的一環；若再結合近期快速發展的Agentic AI，未來整體社會生產力將迎來大幅提升。

科技並非消滅工作機會

對於外界擔憂AI與機器人可能取代人力，童子賢則持較為樂觀的看法，每當新技術出現時，社會往往會產生焦慮，但從歷史發展來看，科技更多時候是在提升生產力，而非消滅工作機會。

童子賢以洗衣機與微波爐為例指出，洗衣機的發明並沒有取代家庭主婦，微波爐的出現也沒有取代妻子的角色，反而讓人們從繁重、重複性的工作中解放出來，能將時間投入更有價值的事情，「洗衣機與微波爐只是讓太太有更多時間管理先生」，而AI與機器人的角色也是如此。

童子賢說，未來工廠中的機器人將承擔搬運重物、執行危險作業等體力工作，而Agentic AI則可協助處理大量重複性的腦力工作，例如資料搜尋、流程操作與例行決策。當體力上的粗活與腦力上的粗活都由AI分擔後，人類將能投入更多創造性與高附加價值的工作，進一步提升整體社會生產力。

童子賢補充，200年前多數人口必須投入農業生產，但隨著農業機械化與化學肥料普及，農業生產力大幅提升，也釋放出更多人力投入其他產業。他認為，AI與機器人的發展將帶來類似的生產力革命，讓人們從繁重勞務中解放，創造更多元且更有趣的職業型態，而非單純取代既有工作。

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