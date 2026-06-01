NVIDIA GTC Taipei》聯發科蔡力行：台灣科技業具彈性又有紀律 成為全球競爭優勢

聯發科副董事長暨執行長蔡力行出席NVIDIA GTC Live 會前直播節目。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達） GTC Taipei今日登場，聯發科副董事長暨執行長蔡力行出席NVIDIA GTC Live 會前直播節目，蔡力行表示，AI運算需求爆發，聯發科從消費性電子、運算一路布局到雲端，與輝達、台積電等公司密切合作，台灣科技業應發展更豐富的基礎價值，建立強大的數位生態系，提升全球市場競爭力。

蔡力行指出，台灣科技產業有很重要的特質就是具有彈性，又有紀律，台積電就是最好的代表，有彈性可以服務許多不同客戶，提供不同技術，同時又有很強的紀律，可以做出高度一致的產品，聯發科也具備這樣的能力，包括消費性電子晶片、運算晶片，還有雲端晶片，合作對象從客戶到生態系的合作夥伴。

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蔡力行表示，輝達是聯發科的客戶，也是一起設計的夥伴，雙方合作的GB10晶片，CPU、GPU都是最先進的技術，如此複雜的一顆晶片，由兩家不同公司共同做出來，在全球半導體業幾乎看不到。

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