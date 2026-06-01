鴻海前輪值CEO談集團AI發展 曝劉揚偉一舉動有遠見

楊秋瑾認為，如今集團透過AI系統整合各項資訊後，管理者能夠更快速掌握生產數據與營運資訊，將更多時間投入決策工作。（圖取自輝達直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）前輪值執行長楊秋瑾今天表示，集團近年推動人工智慧（AI）導入智慧製造，兩年前啟動「Genesis（創世紀）」計畫時，外界關注AI技術能否落地，但鴻海最擔心的其實是導入速度不夠快，按照打造目前成果的成功基礎，歸功於董事長劉揚偉數年前要求團隊建立資料庫的前瞻布局。

楊秋瑾今天在輝達GTC Taipei會前節目指出，鴻海兩年前開始推動Genesis計畫，希望透過AI打造全新的製造模式。隨著AI逐步進入工廠與產線，目前已帶動排線產能效能提升50%、誤判率下降50%，異常真因分析精準率提升至90%。回顧導入過程，楊認為集團做對了三件事，其中最重要的第一步並非導入模型或啟動大型專案，而是先把資料整理好。

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楊秋瑾說，董事長劉揚偉當時要求團隊蒐集過去數年的會議紀錄，以及所有異常事件的處理流程與改善紀錄，如今回頭檢視，證明這項決策相當具有遠見，因為AI時代最重要的資產正是資料。 許多企業導入AI時，往往期待短時間內出現翻天覆地的改變，但實際上AI必須被放在正確的位置，真正融入工作流程才能發揮價值。

此外，楊秋瑾認為，企業也應聚焦最迫切的痛點與應用場景，加速導入速度，而不是長時間停留在評估階段。 鴻海近兩年以相當快的速度將AI導入製造現場，並已獲得顯著成效。以工廠管理為例，過去廠長每天必須與生產管理、品質管理、採購及供應鏈團隊召開多場會議，才能掌握工廠運作狀況。

楊秋瑾認為，如今集團透過AI系統整合各項資訊後，管理者能夠更快速掌握生產數據與營運資訊，將更多時間投入決策工作。 AI並不是為了取代人力，而是讓人們能將時間投入更有價值的工作。他認為，生成式AI與AI Agent正在改變製造業運作模式，未來隨著更多應用落地，智慧工廠將不再只是提升效率的工具，而是企業競爭力的重要來源。

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