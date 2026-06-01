出席輝達GTC Taipei 蔣萬安預告文湖線與輝達合作

台北市長蔣萬安今（1）說明將與輝達在捷運文湖線上有具體合作。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）GTC Taipei今（1）日在台北流行音樂中心登場，台北市長蔣萬安受邀參與；行前他表示，未來將與輝達技術團隊率先在捷運文湖線的合作，透過輝達（NVIDIA）Omniverse 技術進行高清3D建模，進行人流模擬，本週就會跟技術團隊碰面。

蔣萬安今天早上指出，除了爭取輝達落地台北，也跟輝達相關技術團隊有具體合作的項目。例如，文湖線將在2036年對整個車輛、號誌進行全面的優化提升；明年會針對全線24個站點進行AI的模擬分析，幾個大站如大安站、忠孝復興、還有南京復興、中山國中站，因此和輝達合作，針對尖峰時段、月台疏散、異常停駛造成的衝擊、相關載客量等等情境，透過輝達Omniverse 的技術，來進行高清3D建模，來進行人流模擬。

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蔣萬安說，很高興跟輝達有具體的合作項目，也會持續透過各個層面來打造台北成為 AI-driven Smart City。北市已率先全國訂定AI的人工（智慧）作業指引，同時也有編列AI導入市政的預算，市府團隊也全面地在透過AI的技術來提升市政服務。

他表示，跟輝達的合作先從北捷開始，持續的對接、討論，這週也會跟技術團隊碰面；市府持開放態度，後續希望在很多市政層面也能藉由輝達的技術來全面提升。合作不只是跟台灣總部，也跟美國總部的技術團隊都有對接。會視未來市政的需求、市民的體驗來全面的提升，不只跟輝達，也願意跟各界、任何的團隊都敞開心胸合作。

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