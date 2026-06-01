LINE貼圖要漲價了！7月起官方貼圖、原創貼圖最高調漲40％

LINE貼圖宣布將自7月1日起，陸續調整部分貼圖與表情貼商品售價。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE貼圖今（1）宣布將自2026年7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖與表情貼商品售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼、原創靜態貼圖及原創靜態表情貼等項目。

LINE表示，相關商品自2014年以來價格始終維持不變，考量近年開發、營運及相關成本變化，以及平台整體營運與創作者發展需求，決定進行價格調整，這也是LINE貼圖在台灣市場12年來首度調整部分商品售價。

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根據官方公告，LINE貼圖小舖（App內購買）方面，官方有聲貼圖（含音樂貼圖）最低售價將由100代幣調升至130代幣，漲幅30%；官方貼圖及官方表情貼則由100代幣調整為120代幣，漲幅20%；原創靜態貼圖則從50代幣提高至70代幣，漲幅達40%。

若透過LINE STORE購買，官方有聲貼圖價格將由60元調整至78元；官方貼圖及官方表情貼由60元調整至72元；原創靜態貼圖由30元漲至42元；原創靜態表情貼則由40元調整至42元。

LINE指出，本次價格調整將於7月1日起陸續生效，但因系統作業、平台更新及各服務同步處理所需時間不同，不同商品與平台的價格更新時間可能有所差異，最晚可能在16天內完成。因此在調整期間，貼圖小舖與LINE STORE顯示價格可能不一致，實際售價仍以結帳時顯示金額為準。

不過，並非所有商品都在此次調漲範圍內。LINE表示，LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，以及原創動態貼圖與原創動態表情貼等商品價格均維持不變。

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