焦佑鈞夫婦持股華邦電逾8萬張，市值翻漲達143億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今盤中股價一度亮燈漲停至173.5元，創新天價，董事長焦佑鈞為華邦電最大個人股東，持股6萬8635張，市值達119億元，對照去年五月底股價才17.7元，市值約僅12億元多；焦佑鈞妻子靳蓉也持股華邦電1萬4千張，市值也從去年五月底2.47億元增漲至24.29億元，夫妻共持股華邦電達8萬2635張，總市值高達143.37億元，較去年五月底的14.62億元大幅增加8.8倍。

華邦電上週五召開股東會，焦佑鈞會後受訪，面對記憶體好光景，個性沉穩的他，臉上也呈現好心情，直呼AI蓬勃發展速度，不只超過他預期，恐怕連AI霸主輝達執行長黃仁勳也始料未及。

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焦佑鈞表示，記憶體產業進入結構性、全面性的缺貨週期，供不應求的狀態預計至少將持續到明年下半年，目前缺貨已從DRAM擴散到NAND Flash與NOR Flash，擴產緩不濟急，尤其無塵室更是大缺。華邦電正努力擴產中。

去年五月底，記憶體還處於供給過剩期，華邦電股價僅17.7元，相隔一年，受惠AI需求大爆發，華邦電的DRAM、NAND Flash、NOR Flash轉為供不應求，售價水漲船高，公司營運也跟著大翻身，近期股價更頻創新高，今盤中一度漲停至173.5元新高價。

焦佑鈞個人持股華邦電6萬8635張，以今盤中漲停價計算，市值達119億元，對照去年五月底的股價17.7元，換算市值約僅12億元多，短短一年間，焦佑鈞持股華邦電市值暴增近九倍之多；焦佑鈞妻子靳蓉持股華邦電1萬4千張，市值也從2.47億元增加至24.29億元，身價也增加逾8.8倍，夫妻持股華邦電共達8萬2635張，總市值高達143.37億元，較去年五月底的14.62億元大幅增加8.8倍。

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