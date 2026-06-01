賺翻了！「這國家」人口不到100萬 挖到石油後GDP五年暴增4倍

蓋亞那過去是南美洲最窮國家之一，但2019年挖到石油後大翻身。圖為蓋亞那首都喬治城。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與以色列對伊朗開戰推升油價之前，蓋亞那已經是全球經濟成長最快的國家之一。這個人口約100萬的加勒比海小國在2019年開始產油至2024年，其GDP成長超過4倍，隨著衝突重塑全球能源市場，將迎來更龐大的油氣紅利，蓋亞那今年石油收入更可能暴增67%。

《路透》報導，伊朗戰爭引發近代史上最大能源中斷之一，使得向蓋亞那般具備政治穩定性的國家重要性不斷上升，蓋亞那擁有約110億桶已探明石油儲量，且不受地緣限制開採。不過這波由原油帶來的財富，也同時對蓋亞那政府形成壓力，要求將數十億美元資金投入經濟其他部門發展。

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由埃克森美孚（Exxon Mobil）主導的開發聯盟掌控蓋亞那全部石油生產，僅用7年時間便將原油產量提升至每日超過90萬桶，成長速度在全球離岸油田開發史上極為罕見。

根據世界銀行數據，蓋亞那GDP在2019年開始產油至2024年間，已從約62億美元大幅成長至275億美元以上，成長超過4倍。

自2月下旬伊朗戰爭爆發以來，原油價格上漲30%，可能進一步推升蓋亞那石油收入。根據《路透》計算，若全年油價維持每桶100美元、並以目前產量計算，蓋亞那石油收入可達約43億美元，較去年增加67%。

更重要的是，蓋亞那有望比預期更快獲得更大比例的油氣收益分成。目前埃克森美孚財團先取得75%產出，用於回收勘探與開發成本，由於埃克森美孚今年可能完成成本回收，一旦達成，蓋亞那的收益分成比例將從現在的12.5%提升至50%。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）日前表示，全球歷史上不乏能源繁榮最終演變成經濟失衡、環境破壞與社會衝突的案例，但蓋亞那希望避免重蹈覆轍。蓋亞那的其中一項策略，是2019年設立的主權財富基金，將所有石油收入納入其中，使政府能以穩定節奏提取資金用於發展計畫。

事實上，蓋亞那近年經濟變化已在首都喬治城（Georgetown）清楚展現。當地大量興建現代化辦公大樓、高級飯店及住宅社區，街頭隨處可見石油企業廣告，呈現出與過去南美最貧窮國家之一截然不同的景象。

然而表面上的繁榮數字，可能掩蓋了更廣泛經濟的現實。自石油生產開始以來，蓋亞那每年GDP皆維持雙位數成長，但大部分成長集中在石油產業，而非整體經濟活動。根據政府數據，去年石油與天然氣及相關服務業，占GDP超過75%。

此外，基礎建設改善速度也未能跟上石油產業發展。喬治城部分街道仍可見露天排水溝，停電問題也尚未完全解決。

為了讓更多石油收益惠及更多產業，蓋亞那政府也正擴大2021年通過的法案，其要求石油企業在清潔、餐飲與交通等特定領域，要優先與蓋亞那本地供應商合作。該規範要求企業在一定比例服務上必須採購蓋亞那本地資源，例如醫療服務25%、餐飲服務90%，希望創造更多本地就業機會。

然而，部分本地企業主認為，真正獲利最多的仍是國際企業。即使取得石油產業供應資格，本地公司實際收入增加有限，加上通膨升溫與營運成本上升，使不少業者感受不到石油繁榮帶來的好處。Phoenix Clinicare醫療中心創辦人艾利（Vanita Ally）表示，即使取得向石油企業提供服務的資格，實際收入並未顯著增加，且通膨也推高營運成本，「國際公司從石油產業中獲得的利益遠比本地人多。」

但挑戰仍然存在，包括「傀儡公司」問題。2月蓋亞那能源會議上，多名與會者承認，外國公司透過本地企業名義運作，但實際控制權仍在外資手中。

值得注意的是，雖然蓋亞那已成為重要石油出口國，但由於國內沒有煉油廠，汽油與柴油仍仰賴進口。隨著全球油價上漲，當地民眾同樣面臨加油成本與生活開銷增加的壓力。

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