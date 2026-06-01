皇翔股東會通過每股配息2.8元 今年推案將放緩

皇翔股東會今天首度由總經理廖宇祥（前排左二）主持。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建股皇翔（2545）今召開股東會，通過去年財報。每股稅後盈餘1.92元，及每股配發現金股利2.8元。皇翔總經理廖宇祥表示，由於房市成交量明顯減少，皇翔今年推案將會放緩，希望政府可以調整限貸令，讓房市恢復正常。

皇翔表示，今年新推案計劃，包括有「皇翔寶格利」，該案含地主持分總銷240億元，另外也會推出新莊文德段預售案，該案總樓地板面積超過2.1萬坪；另外，將持續銷售預售個案Aster one、皇翔柏金及銷售成屋皇翔幸薈、皇翔泱美等。

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整體而言，皇翔預估今年可銷售成屋為皇翔幸薈10戶、皇翔泱美10戶及其他個案餘屋20戶；可銷售預售皇翔柏金30戶、Aster one 20戶、皇翔寶格利100戶及新莊文德段50戶。

廖宇祥說，目前業界期望政府能放寬高價住宅的貸款限制，以改善整體房地產市場環境，但皇翔為上市公司，仍會鎖定雙北地區獵地，為未來推案做準備。

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