日本債殖利率衝上30年高點 高市追加預算令市場不安

日本首相高市早苗。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗正在編列追加預算，以幫助家庭應對生活成本，但這同時也引發了人們對於他是否能信守發債承諾的懷疑。受到相關影響，日本10年期公債殖利率在5月衝上2.809％，創下1996年以來最高。

《CNBC》報導，這項預算約為3兆日圓（190億美元，約新台幣5955億元），不過日本當前仍面臨著能源價格上漲、補貼成本增加以及日圓貶值等問題。這個預算案與高市先前的說法相悖，他之前認為沒有必要增加支出。據《彭博》報導稱，高市還表示，2026年債券發行總額將維持在原訂的預算水準，不會有所變動。

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高市試圖消除債券市場的擔憂，他表示，所有額外支出將透過發行用於彌補赤字的債券來籌集資金。不過，有報導指出，政府可能會發行新的債券來籌措額外預算所需的資金。受此影響，日本10年期公債殖利率在5月上升至2.809％，為1996年以來最高。

金融服務公司摩乃科斯集團（Monex Group）專家柯爾（Jesper Koll）指出，債券市場雖然複雜，但絕對不傻，如果不舉債，就無法增加支出。

高市使用曆年（1月1日至12月31日）作為時間範圍的做法，也引起了觀察人士的注意。柯爾表示，在日本，從來沒有人根據曆年來制定政策，從歷史上來看，日本的會計年度總是在3月31日結束，如果說有什麼危險訊號，肯定就是這個。

除了10年期債殖利率升至近年高點以外，30年期債殖利率也升至4％以上，反映出人們不僅對財政風險，對通膨壓力的擔憂也日益加劇。

寶盛集團（Julius Baer）亞洲分析師表示，近期的各種發展狀況，包括中東地區的不確定性持續存在、商品價格上漲，以及燃料補貼費用的增加，都讓債券市場對日本的財政狀況感到擔憂。

不過，柯爾也提到，由於企業重組、創紀錄的合併活動、積極主動的投資人、私募股權以及國內企業的投資行為，日本股市仍有上漲的空間。但對於債券和日圓而言，情況則有所不同，日圓兌美元匯率仍維持在160大關門口，這一水位通常被視為可能引發干預的關鍵點。

至於債券市場，柯爾表示，市場反應似乎表明，通貨膨脹、日本央行（日銀）的利率上升以及債券供應量的增加，都變得愈來愈明確了。

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