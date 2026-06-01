新北啟動1.8萬家工廠校正及營運調查 營運中、新登記廠可網路填報

115年度工廠校正及營運調查工作今起至7月10日展開，新北市超過200名調查員將於調查期間訪查1萬8768家工廠。（圖由新北市經發局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府為強化工業行政管理並掌握新北市工廠營運情形，自今天起至7月10日止，配合經濟部期程辦理「115年度工廠校正及營運調查」，實地訪查全市1.8萬家工廠，新北市經濟發展局指出，凡於去年底前依工廠管理輔導法完成工廠登記或特定工廠登記之業者，皆應完成本年度工廠校正及營運調查，而去年校正結果為營運中或新登記的工廠，可多利用網路填報，提升填報效率。

新北市經發局長盛筱蓉表示，產業是城市發展的根基，工廠校正及營運調查是掌握產業現況的重要基礎工作，透過完整且正確的資料蒐集，有助政府瞭解產業轉型、技術研發等情形，作為未來推動產業政策、優化投資環境及輔導企業升級轉型的重要依據，市府也希望透過每年調查，及早掌握企業需求，提供更精準的產業服務與協助。

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經發局說明，今年預計動員逾200名調查員，實地訪查全市1萬8768家工廠，調查涵蓋工廠基本資料、產銷存狀況、技術交易、研發經費投入及固定資產購置等面向，相關資料均依法保密，絕不作為課稅依據，請受查工廠安心配合並詳實填報。若發現工廠歇業、遷址或資料異動，市府也將依規定協助辦理變更登記或公告廢止作業，以維護工廠權益並提升行政效率。

經發局提醒，新北市的工廠，如去年工廠校正結果為「營運中工廠」或是去年新登記的工廠，可多利用網路填報（https://service.moea.gov.tw/EE116/），除可降低紙本填報錯誤率，還可匯入往年資料，提升填報效率。

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