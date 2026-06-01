實現革命性技術！漢翔軍民通用無人機抗干擾視覺導航技術登場

漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，5/29在自強工程顧問公司協助下，於嘉義亞創中心，以實機飛行展示最新科技成果。現場有國防大學理工學院副院長親率三軍薦派模式模擬訓練班隊學官、台北市立大學代表，以及漢翔合作夥伴美國Vantor公司到場見證。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，已在嘉義亞創中心，以實機飛行展示最新科技成果。漢翔董事長曹進平表示，「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」完全符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求，且軍民通用，無論是海岸巡防、警政、救災、國土測繪及基礎設施巡檢，都能平戰轉換廣泛運用，也就是，無人機在失去GPS訊號後，也能執行任務，這項革命性技術已在台灣實現了！

漢翔表示，一般無人機仰賴GPS訊號飛行，易受敵方電子干擾或欺騙導致迷航，為突破此限制，漢翔以飛行科學工程經驗，結合美國Vantor公司的「Raptor Guide無人機視覺導航系統」軟體授權與「精準目標定位（ACE）技術」，為國內各型無人機打造專屬的AIxVNAV視覺導航系統。搭載在無人機上，能將衛星3D圖資與AI整合，不須加裝昂貴的天線或雷達，只須低價攝影鏡頭，即可在無GPS環境下，自主導航完成任務。

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曹進平表示，漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的一份子，期盼將此核心技術推廣至整個供應鏈體系，未來能與聯盟廠商推出的各型無人機做匹配，發揮加乘效果，強化「非紅供應鏈」的技術深度。

漢翔指出，全球無人機時代來臨，漢翔不可取代的航空系統整合專長正全面發揮，獲致軍民通用最大效益，協助無人機產業建構屬於台灣的國防韌性生態系，期盼未來政府政策能將抗GPS干擾納入無人機基本配備，漢翔有能力提供低成本、高效能的抗擾技術，實踐國防與經濟的雙贏局面。

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