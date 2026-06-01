林百里：AI伺服器進入機櫃時代 台鏈迎來價值升級

林百里形容，台灣AI供應鏈今日的成果並非一蹴可幾，「羅馬不是一天造成的」。（圖取自輝達直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里今天在輝達（NVIDIA）GTC會前節目受訪表示，人工智慧市場正處於爆炸性成長階段，產業發展已從過去以圖形處理器為核心，逐步邁向以整體機櫃為單位的新架構思維，隨著AI資料中心朝向標準化發展，客戶導入速度與投資報酬率持續提升，也帶動台灣供應鏈在全球AI產業的重要性進一步提高。

林百里指出，從兩年前以卷積神經網路（CNN）為主的AI應用，到近年大型語言模型（LLM）快速崛起，市場逐漸發現AI具備協助甚至部分取代人類工作的潛力，而這波浪潮很大程度來自輝達推動的技術革新。過去談論AI基礎設施時，多半聚焦於單一GPU，但自GB200平台問世後，產業思維已出現重大轉變。

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林百里認為，AI系統不再只是晶片的堆疊，而是直接以整體機櫃作為運算單元，再進一步組成大型資料中心，形成從晶片到機櫃的全新架構模式。這項轉變使AI資料中心的建置與部署更容易標準化，也讓客戶能夠更快導入最新技術。他指出，新世代機櫃方案採用最新GPU架構，客戶在技術導入速度、量產速度以及上市時間方面都獲得顯著改善，進一步提高投資意願與資本支出規模。

談及台灣供應鏈角色，林百里表示，台灣從1980年代個人電腦（PC）產業發展至今，已建立完整電子製造體系。早期PC與伺服器產業雖然核心晶片仰賴國際大廠供應，但包括電路板、機殼、電源供應器以及各類零組件，大多由台灣廠商生產製造。

他指出，進入AI伺服器時代後，台積電（2330）先進製程技術躍居全球領先地位，搭配台灣完整的供應鏈與組裝能力，使台灣在全球AI產業鏈中的地位大幅提升。廣達身為系統組裝廠，位於供應鏈最後一哩，最了解各項零組件的重要性，而當材料、技術與供應鏈都集中在台灣時，無論是組裝、品質管理或量產效率都具備明顯優勢，也因此能支撐AI伺服器的大規模出貨需求。

林百里形容，台灣AI供應鏈今日的成果並非一蹴可幾，「羅馬不是一天造成的」，而是經過數十年產業累積後形成的競爭優勢。在AI市場持續高速成長之際，台灣供應鏈也將持續扮演推動全球AI基礎建設發展的重要角色。

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