京都變太貴又太擠！日本人自己也不想去了 真實數據全曝光

日本京都觀光市場出現明顯變化，日本國內旅客正逐漸減少。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本京都觀光市場出現明顯變化，日本國內旅客正逐漸減少。最新統計顯示，2025年京都市主要飯店的日本人住宿人數為354萬9100人，較去年下滑10%，雖仍高於新冠疫情前水準，但已自2022年疫情後觀光高峰開始持續下降，被外界視為「京都離開潮」正在形成。

日媒《ITmedia》報導，日本會計證照與理財規劃師、同時也是經濟、科技與不動產領域的撰稿人山口伸指出，根據京都市觀光協會資料，2022年在報復性旅遊與政策刺激帶動下，日本人在京都市內主要飯店的住宿人數一度衝上約534萬人高峰，但之後以每年約60萬人規模下滑。與此同時，外國觀光客則持續回流，使京都整體住宿市場結構快速轉變。

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目前京都總住宿人數已從2022年的581萬人一路攀升至2025年的1055萬人，主要成長來自入境旅客。在需求推升下，2025年平均房價已漲至2萬1286日圓，較疫情前約1萬6000日圓大幅上升。

山口伸指出，飯店定價策略明顯受到外國旅客影響，由於入境客住宿天數較長、且偏好較高單價房型，使業者得以提高房價。這也導致京都與東京、大阪一樣，出現「價格外溢」現象，反而壓縮日本國內旅客住宿意願。

此外，社群平台近年充斥「京都過度觀光」的抱怨貼文，清水寺、嵐山等熱門景點長期人潮擁擠，也成為日本旅客避開京都的原因之一。觀光動線混亂問題同樣明顯，包括市區巴士長期爆滿、景點周邊步行困難，以及排隊時間過長等，都讓部分日本旅客改選其他地區或改為一日遊行程。

而隨著外國觀光客增加，和牛串燒、燒肉店等針對海外市場的店家明顯增多，傳統市場如錦市場也出現更多觀光導向商店，被認為逐漸稀釋「京都特色」，進一步影響日本旅客的減少。

公共運輸壓力同樣升高，京都車站新幹線售票機前常見長龍，市區觀光巴士路線更是長期滿載，清水寺與祇園等熱門路線甚至出現「排隊也搭不上第一班車」的情況。京都市已研議在2027會計年度調整市巴士票價，計畫將非市民票價由230日圓（約46元新台幣），將調升至350至400日圓（約70至80元新台幣），並將市民票價維持在200日圓（約40元新台幣），雖被部分解讀為「雙重票價」，但官方強調主要目的在於財政改善，而非抑制觀光人潮。

山口伸指出，京都觀光結構改變的根本因素之一，是日圓長期貶值。美元兌日圓已由過去100至110區間，升至目前約150日圓，等同日本人實質購買力下降約1.5倍。

在亞洲各國收入持續成長、入境日本旅遊門檻降低的同時，日本國內旅客則因成本上升與購買力下降，逐漸縮減長途旅行比例。目前日本出境旅遊人數仍僅恢復至疫情前約7成水準，內外旅遊市場結構失衡，使京都等熱門城市同時面臨「外國人過多、日本人減少」的雙重壓力。

山口伸認為，若趨勢持續，京都旅客數可能跌破過往水平，日圓過度貶值的影響，已不僅影響出國旅遊，也正在衝擊國內旅遊市場。

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