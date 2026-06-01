穩定鐵飯碗很好用？公務員靠「信用優勢」狂借錢 下場曝光

日本一名37歲前公務員因沉迷網路賭博，短短2年間債務暴增至1500萬日圓，最終不得不申請個人破產並辭去公職。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕公務員有著「鐵飯碗」稱號，似乎和財務危機搭不上邊，不過日本一名37歲前公務員因沉迷網路賭博，短短2年間債務暴增至1500萬日圓（約新台幣300萬元），最終不得不申請個人破產並辭去公職。他事後坦言，自己一直認為公務員工作穩定、信用良好，不可能陷入財務危機，沒想到正是這份信用讓他輕易取得高額貸款，最終一步步墜入多重債務深淵。

根據日本媒體《日刊SPA!》報導，37歲的赤塚文隆（化名）一直認真地累積自己的公務員職涯，他表示，自己22歲起便在地方市政府任職，擁有穩定薪資與社會信譽，30歲結婚後家中財務由妻子管理，他每月僅保留3萬日圓（約新台幣6000元）零用錢，夫妻月收入合計接近50萬日圓（約新台幣10萬元），家中也有約100萬日圓（約新台幣20萬元）存款，原本認為家庭經濟相當穩定。

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然而，他後來開始接觸賽艇競速網路投注，隨後又投入競輪賭博。由於競輪能使用信用卡購買車券，讓他逐漸失去對金錢支出的真實感受。起初每次僅小額下注，但隨著投注金額增加，零用錢很快便無法支應。

赤塚先生開始申辦更多信用卡與貸款，由於其公務員身分，審核幾乎是一路綠燈。多家信用卡公司直接核發100萬日圓額度，銀行信用貸款額度高達200萬日圓（約新台幣40萬元），消費金融公司也提供150萬日圓（約新台幣30萬元）借款空間。他坦言，當時心裡始終認為「自己是公務員，不可能借不到錢」，而這種想法逐漸讓他失去警覺。

每次虧損後，他總安慰自己能靠下一次獎金、退休金或一次高賠率下注翻本，卻讓債務越滾越大。在「一定要趕在家人發現前翻本」的壓力下，他開始向不同金融機構借新還舊，不斷拆東牆補西牆。

短短2年間，借款來源擴大到信用卡、銀行貸款、消費金融及後支付平台等共10家機構，債務總額最終來到1500萬日圓，每月還款金額高達15萬日圓（約新台幣3萬元）。為了隱瞞問題，他利用薪資分流制度，將部分薪資與獎金匯入自己掌控的帳戶作為還款資金，甚至向妻子謊稱公司已全面電子化薪資單，因此不再提供紙本資料。

直到某天收到通知，孩子的托育費因帳戶餘額不足而扣款失敗，他才真正意識到問題嚴重性。當時每月30萬日圓（約新台幣6萬元）實領薪資已有一半用於還債，而手機帳戶餘額竟只剩下28日圓（約新台幣5.6元）。

最終赤塚先生只好向妻子坦承實情：「我因為賭博欠債了，1500萬日圓。」令他印象最深刻的是，妻子既沒有哭泣也沒有發怒，只是露出毫無情緒的表情，而那一幕至今仍深深烙印在他的腦海中。

赤塚先生在35歲時正式申請個人破產，同時離開服務多年的市政府職位。他事後反省，最大的錯誤就是把「公務員的信用」誤認為「自己的還款能力」。

對此，財務顧問櫻井潤一指出，公務員與大型企業員工因收入穩定，往往較容易獲得高額貸款與信用額度，但「能借到錢」與「有能力還錢」完全是兩回事。

櫻井潤一提醒，家庭若想避免類似情況，應建立財務透明制度，定期共享所有帳戶與借貸資訊，同時規定借款及循環信用付款必須事前討論。此外，家庭成員也應建立「及早坦承不責怪、刻意隱瞞才究責」的原則，避免問題持續惡化。

櫻井潤一強調，債務往往不是在金額膨脹時摧毀一個家庭，而是在當事人選擇隱瞞、逃避與不願面對的過程中，一步步走向無法挽回的局面。

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