日圓弱到輸給里拉？專家分析：160關卡恐再現

自4月底以來，日本投入逾10兆日圓來支撐日圓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自4月30日以來，日本政府已砸下約10兆日圓（約新台幣2兆元）進場干預匯市，但日圓依然沒有擺脫弱勢，從本月G10貨幣兌美元的百分比變化來看，除美元外、在9種貨幣中表現最為疲弱。對此，《路透》專欄分析，美元兌日圓仍有機會重新挑戰160關卡。

此外，一項具衝擊性的指標引發市場熱議：日圓的實質有效匯率（REER）竟已被長期飽受高通膨與貨幣崩跌困擾的土耳其里拉超越。美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員羅賓．布魯克斯（Robin Brooks）日前在社群平台X發文指出，日圓的實質有效匯率（REER）已被長期深受高通膨困擾的土耳其里拉超越，顯示日圓的實質購買力與國際競爭力已跌至極低水準。

請繼續往下閱讀...

報導指出，布魯克斯的這項觀察，不僅引發市場震撼，也與近期外匯市場對日圓前景的擔憂形成呼應。

《路透》專欄分析，儘管市場普遍預期日本央行可能在6月再次升息，但這未必足以扭轉日圓長期貶值趨勢。自去年4月底以來，日本政府被認為已累計投入約10兆日圓進行買入日圓、賣出美元的匯率干預，但日圓依然是G10主要貨幣中表現最差的貨幣之一。

問題的核心並非日本是否升息，而是日本的實質利率長期維持負值。即使名目利率開始上升，但通膨速度仍高於利率水準，使資金持續流向收益率更高的海外市場，進一步削弱日圓吸引力。

近期，日本長天期公債殖利率持續攀升，但並未帶動日圓反彈。部分市場人士將殖利率上升解讀為投資人對日本財政狀況的憂慮，但分析認為，更重要的原因其實是市場通膨預期升高，以及日本央行逐步縮減購債規模後，債券市場供需關係發生變化。

然而，無論背後原因為何，自去年以來，日本長債殖利率上升與日圓貶值幾乎同步發生，市場已逐漸形成「殖利率愈高、日圓愈弱」的現象。在這種情況下，即使日本政府頻繁進場干預匯市，也難以從根本上改變資金流向與日圓弱勢格局。

《路透》專欄指出，日圓持續弱勢的重要原因，在於日本實質利率仍處於負值區間；相較之下，美國經濟表現穩健，加上市場對聯準會降息預期降溫，持續支撐美元走勢。只要這種利差與資金流向的格局沒有明顯改變，即使日本央行進一步升息或政府持續進場干預，美元兌日圓仍有機會重新挑戰160關卡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法