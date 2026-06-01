台積電ADR溢價降至2年低點 專家1句話點出「重要關鍵」

台灣投資人大舉買入台積電台股，導致台積電ADR溢價跌至2年新低。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕看好人工智慧（AI）熱潮仍有龐大成長空間，台灣投資人大舉買進台積電（TSMC）股票，帶動台北市場股價表現持續強勢，也讓台積電ADR（TSM）相較台股現貨的溢價降至2年來最低水準。

市場人士指出，ADR溢價縮小並不代表國際投資人看淡台積電，而是反映台灣投資人對AI長期發展趨勢的樂觀程度正在提高。隨著台積電在先進製程、AI晶片代工及高效能運算（HPC）領域持續保持領先地位，台灣資金對其未來獲利成長的預期，已逐漸追上甚至接近華爾街投資人的評價水準。

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根據《彭博》彙整數據，台積電ADR今年5月平均較台北掛牌股票溢價13.7%，明顯低於去年12月的26%，且已連續第5個月下滑這也扭轉了全球AI行情初期，國際投資人給予台積電較高估值的趨勢。

據報導，這項變化主要來自台積電台股股價強勁上漲。台積電台股今年累計狂飆逾50%，漲幅明顯超越美股 ADR不到40%的表現。

分析師認為，AI投資熱潮剛爆發時，海外資金普遍認為，台積電是全球最直接受惠的晶圓代工廠，因此願意給予ADR相較台股更高的估值溢價，但隨著AI需求持續擴大，台灣本地投資人對台積電未來成長潛力的信心也同步升溫，直接推動台北市場股價漲幅逐漸追上美國市場，這是兩地估值差距持續收斂的原因。

隨著台積電這波股價強勁飆升，順勢推升台灣股市擠下印度，成為全球第5大股市。

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