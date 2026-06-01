房租、買菜、外食全變便宜！一家三口搬到日本住3年 每月開銷大縮水

外媒報導，一對紐西蘭家庭移居日本3年後，對當地生活成本低廉感到震驚。日本超市示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕面對生活成本飆升、職涯發展受限與沉重財務壓力，一名紐西蘭女子金恩（Kerri King）3年前和丈夫與女兒移居日本神戶，希望為人生按下重啟鍵。她近日對外媒分享這段移居經驗表示，日本不僅讓一家人的住房與生活開銷大幅下降，醫療資源取得更加便利，還能經常出國旅行，生活品質明顯改善，甚至讓她在長年依賴抗憂鬱藥物後成功停藥。

《商業內幕》報導，金恩表示，過去在紐西蘭生活時，一家人長期受到高物價與經濟壓力困擾。雖然原本就以觀光客身分喜歡日本，但決定永久移居仍是一場重大賭注，不過搬到神戶後，她認為這項決定徹底改變了全家的生活。

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金恩特別提到日本醫療體系的便利性。她的丈夫過去因工作受傷，在紐西蘭曾等待數個月才排到核磁共振（MRI）檢查；而她自己也曾花費多年時間，在擁擠的公立醫療系統中尋找慢性疾病的診斷答案。然而來到日本後，丈夫背痛復發時，診所醫師甚至直接詢問他們，是想要在3小時後還是午餐後安排MRI檢查，且總費用僅約6000日圓（約1200元新台幣），這個效率和費用令她忍不住當場笑了出來。

此外，金恩說，她的10歲女兒在日本每月固定看小兒科專科醫師，費用僅280日圓（約56元新台幣）。她表示，雖然紐西蘭醫療制度名義上免費，但真正問題在於等待時間過長，而日本則讓她感受到即時且可負擔的醫療保障。

交通方式的改變也讓全家受益良多。由於他們在日本沒有買車，所以一家人的日常生活高度依賴步行與大眾運輸系統。她透露，搬到日本後前4個月便減重10公斤，每天步行超過1萬步已成為生活常態，也因此更能感受四季景色變化與自然環境。

旅遊成本下降同樣是她最有感的改變之一。她指出，在紐西蘭時，出國旅行既昂貴又不常見；但日本擁有密集鐵路網與廉價航空，使海外旅行變得相對容易。光是去年夏天，一家三口便前往越南、台灣、新加坡、峇里島及瀨戶內群島旅遊，去年夏天的多站式行程總花費約21萬2587日圓（約4.26萬元新台幣）。

在生活開銷方面，她表示，過去在紐西蘭基督城郊區租住小型兩房住宅，每月租金約1680紐西蘭元（約3.21萬元新台幣）；如今在神戶則以約450美元（約1.42萬元新台幣）月租住進更大的三房公寓。日常生活成本更是低到誇張，金恩首次到日本超市進行一週份量的採買時，她原以為5萬日圓（約1萬元新台幣）預算會花掉大半，結果結帳金額僅1.5萬日圓（約3000元新台幣），讓她一度以為收銀機算錯價格。

她坦言，雖然近年日本也受到通膨與日圓疲弱影響，但整體而言，住房、食品雜貨、網路及外食等支出，仍遠比紐西蘭容易負擔。

除了財務壓力獲得緩解，她也認為日本生活改變了自己的心態。她表示，適應新語言與新文化並不容易，過程中也曾感到孤單，但新的生活方式讓她學會更懂得珍惜當下，也減少對生活的抗拒感。

她透露，由於壓力顯著降低，8個月前已停止服用自17歲開始依賴的抗憂鬱藥物。她強調，日本並沒有「治癒」她，但卻提供了一個有利於恢復身心健康的環境，也重新喚起她對世界的好奇心與探索熱情。

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