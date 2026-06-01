股價飆漲6倍、但真正考驗才開始！日媒揭 : 英特爾復興的「成敗關鍵」

日媒指出，股價先漲了6倍，但18A才正要上場，英特爾復興故事將迎來最終驗證。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年，英特爾（Intel）股價大漲超過6倍，重新成為華爾街關注焦點，市場押注的不只是AI浪潮帶來的新需求，更是英特爾耗資逾1000億美元元（約新台幣3.13兆元）打造的晶圓代工布局開始進入驗收階段。

日媒指出，隨著英特爾股價站上每股120美元以上、本益比突破100倍，市場留給英特爾犯錯的空間正在快速縮小，而18A製程能否如期量產並達到預期良率，將決定這場復興故事最終能否成立。

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分析指出，推動英特爾近一年股價強勢反彈，並非單一因素，而是多項利多同時發酵，包括先進製程藍圖逐漸恢復市場信心、晶圓代工布局開始顯現成果，以及代理式AI（Agentic AI）興起後，CPU需求意外重返成長軌道。此外，美國政府基於國家安全與供應鏈自主考量，也不樂見美國唯一具備先進晶片製造能力的企業失敗。

市場認為，英特爾最大的投資亮點來自「IDM 2.0」戰略，也就是將原本以自用為主的晶圓廠，逐步轉型為對外承接訂單的晶圓代工平台。如果成功，英特爾不僅能提升產能利用率，也有機會建立美國本土少數具備先進製程能力的代工選項，成為全球供應鏈中除了台積電之外的重要製造力量。

報導指出，英特爾轉型的核心，就是18A製程能否順利量產，並將已公布的客戶合作轉化為實際量產訂單，將決定這家公司晶圓代工事業能否從長期虧損走向獲利。值得注意的是，18A最早的客戶其實是英特爾自己。

據悉，英特爾此次選擇先以自家產品驗證18A製程，包括Panther Lake（這是於2026年1月正式發表的Core Ultra Series 3 行動處理器）。以及Clearwater Forest（Xeon 6+的新一代伺服器與資料中心處理器），兩款都是以此技術生產。這意味著，新製程技術的成熟度，可先透過內部產品驗證，再逐步擴大至外部客戶，降低代工業務推廣風險。

另一項支撐英特爾復興故事的理由，來自AI時代對CPU需求的重新評價。隨著多代理人（Multi-Agent）系統與複雜AI工作負載興起，CPU不再只是輔助角色，而是負責協調運算資源、管理記憶體與處理任務路由的重要控制中樞。

根據英特爾最新說法，目前AI系統中CPU與GPU的配置比例，已從過去約1比8提升至1比4，未來甚至可能進一步接近1比1。這意味著，AI基礎建設的成長不再只是GPU的天下，伺服器CPU需求也可能同步受惠。

在此背景下，英特爾數據中心與AI事業（DCAI）於2026年第一季營收年增22%，顯示核心業務開始回穩，也為公司轉型提供必要的現金流支撐。另一方面，英特爾正在積極推動晶圓代工業務（Intel Foundry），並已公開表示與包括 Microsoft、Google 與輝達等科技巨頭展開合作。此外，美國《CHIPS法案》提供的大規模補助，也有助於減輕其龐大的資本支出壓力。

不過，華爾街認為，英特爾的復興故事雖然吸引人，但風險依然不容忽視。首先，英特爾最重要的獲利來源是伺服器CPU市場，目前正持續面臨AMD與ARM架構陣營的激烈競爭。數據顯示，英特爾在伺服器CPU市場的市占率已從去年同期的72.8%下降至66.8%，而AMD資料中心業務營收更首次超越英特爾。

值得注意的是，這兩項風險會形成惡性循環。若伺服器市占率持續流失，英特爾將失去內部訂單來優化18A製程；倘若18A發展受挫，又將會進一步削弱產品競爭力，使市場市佔流失加劇。

此外，財務面壓力同樣不小。英特爾晶圓代工部門今年第一季仍出現高達24億美元（約新台幣752億元）營業虧損，顯示距離獲利仍有一段距離。與此同時，競爭對手的成長速度卻遠超英特爾。數據顯示，輝達與AMD資料中心業務年增率分別高達92%與57%，高於英特爾的22%。

分析師認為，目前市場對英特爾的轉型成功已抱持相當高期待，以預估獲利計算，英特爾本益比已超過100倍，接近歷史高檔區間。因此，一旦18A量產時程稍有延誤或伺服器業務再度失守，市場可能迅速重新評價其企業價值。

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